Đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: TTXVN
Sáng 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN 
Họp báo quốc tế về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

21/180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là nữ

Chiều tối 22/1, tại Đại hội XIV của Đảng, 1.586 đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong 180 Ủy viên Trung ương Đảng, có 21 Ủy viên là nữ.

Huế kỳ vọng bứt phá từ những quyết sách mới của Đại hội XIV

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu TP. Huế đặt nhiều kỳ vọng về những chủ trương, chính sách mới sẽ mở ra không gian phát triển cho địa phương trong giai đoạn tới. Định hướng xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, y tế là trụ cột an sinh đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt... đều hướng mục tiêu đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

