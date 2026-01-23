Đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Huế kỳ vọng bứt phá từ những quyết sách mới của Đại hội XIV

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu TP. Huế đặt nhiều kỳ vọng về những chủ trương, chính sách mới sẽ mở ra không gian phát triển cho địa phương trong giai đoạn tới. Định hướng xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, y tế là trụ cột an sinh đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt... đều hướng mục tiêu đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.