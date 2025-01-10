Công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Quy định 132-QĐ/TW tại Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố

Đồng chí Phạm Đức Tiến phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố; lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy cùng các thành viên Đoàn giám sát và đại diện Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Viết Giảng, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát. Theo đó, đồng chí Phạm Đức Tiến làm Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Phan Viết Giảng làm Phó Trưởng đoàn Thường trực.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 3275-CV/TU ngày 5/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy. Nội dung giám sát gồm việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động liên quan.

Đoàn giám sát cũng sẽ xem xét việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm hoặc dấu hiệu vi phạm (nếu có), từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thời gian giám sát được xác định từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2026; thời gian thực hiện dự kiến 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, góp phần tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát; xây dựng báo cáo khách quan, toàn diện, đánh giá đúng kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác giám sát; thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, kỷ luật phát ngôn; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Nhấn mạnh tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, thẳng thắn và xây dựng, đồng chí Phạm Đức Tiến cho rằng đợt giám sát không chỉ nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng mà còn là dịp để phát hiện những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại diện Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẳng định sẽ nghiêm túc triển khai các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát; chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan, phối hợp chặt chẽ để cuộc giám sát đạt kết quả thiết thực.