Xã “lên” phường: Cần bước chuyển hài hòa

Cầu ngói Thanh Toàn sẽ tiếp tục là điểm nhấn quan trọng về văn hóa của phường Thanh Thủy

Xác định cơ cấu kinh tế phù hợp

Phường Phong Dinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phong Bình, xã Phong Chương và phường Phong Hòa. Trong đó, Phong Hòa cũng chỉ mới trở thành phường trong thời gian ngắn cùng với mô hình thị xã Phong Điền cũ.

Với 1/5 diện tích tự nhiên là đất trồng lúa, cơ cấu lao động, tỷ trọng kinh tế cũng phần lớn dựa vào nông nghiệp, việc trở thành phường đánh dấu một quá trình đô thị hóa với hàng loạt các vấn đề đặt ra đối với Phong Dinh.

“Đối chiếu với các tiêu chí của phường cũng như các tiêu chí về đô thị loại ba, phường Phong Dinh vẫn còn đạt thấp, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tỷ trọng các ngành cũng như tư duy sản xuất từ nông thôn sang đô thị thì bước đầu phải có lộ trình phù hợp, trong công tác quản lý cũng phải chặt chẽ và bài bản hơn”, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh nhận định.

Nhận diện được khó khăn cũng chính là bước đầu tiên để có những chương trình phù hợp. Tại Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, Phong Dinh đã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là 1 trong 4 chương trình trọng điểm, cùng với phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; phát triển đô thị; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp địa phương thích ứng với yêu cầu của một đơn vị hành chính đô thị, mà còn hình thành một lộ trình, với những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

Đáng chú ý, tư duy và phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ cũng đang từng bước đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, gần dân và đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị trong giai đoạn mới. “Đổi mới rõ nhất chính là thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ. Rất nhiệt tình, chu đáo, trẻ, năng động và giỏi công nghệ”, ông Lê Bá Phú, một người dân Phong Dinh chia sẻ.

Bài toán giữ gìn, phát huy văn hóa cộng đồng

Cũng là hành trình từ xã thành phường, Thanh Thủy xác định hướng đi từ tập trung phát triển kinh tế nhưng không làm mất đi những giá trị riêng có của làng quê, chọn sự hài hòa làm kim chỉ nam trong quá trình phát triển.

Từ định hướng này, cùng với sự phát triển, phường Thanh Thủy hiện vẫn giữ được sự hài hòa. Bên cạnh các khu vực đã được quy hoạch và đô thị hóa, vẫn còn nhiều vùng tập trung tại xã Thủy Thanh cũ, gắn với đặc trưng sản xuất nông nghiệp, không gian làng quê và đời sống cộng đồng truyền thống.

Tại đây, câu chuyện “xã lên phường” là tìm cách dung hòa giữa phát triển và gìn giữ. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành, lấy văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển, phường Thanh Thủy đang hướng đến mô hình đô thị hài hòa, lối sống của vùng quê được bảo tồn song hành cùng nhịp sống mới của đô thị hóa.

Đồng chí Hồ Vũ Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Thủy cho biết, việc bám sát tinh thần Nghị quyết 80 là điều mà phường luôn quan tâm; trong đó, việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống cũng quan trọng như việc phát triển kinh tế.

“Chúng tôi sẽ có những kế hoạch để phát huy hơn nữa giá trị của cầu ngói Thanh Toàn, trong đó ưu tiên làm thế nào để không diễn ra việc đô thị hóa quá nhanh ở khu vực xung quanh. Những lễ hội, những đặc trưng truyền thống như đua ghe, hát bài chòi sẽ vẫn được giữ gìn và sẽ là một sản phẩm du lịch hấp dẫn”, đồng chí Hồ Vũ Ngọc Lợi nói thêm.

Sau sắp xếp, thành phố Huế có 21 phường trên tổng số 40 đơn vị hành chính. Ngoài một số phường ở vùng lõi của TP. Huế, thì các phường còn lại ít nhiều vẫn đang trong quá trình đô thị hóa.

Cùng với định hướng chung về xây dựng đô thị di sản, văn hóa và phát triển hài hòa của thành phố Huế, từng địa phương đã và đang có những bước vận dụng phù hợp với điều kiện, tiềm năng của chính mình. Đây là quá trình hướng đến sự cân bằng giữa phát triển hạ tầng, dịch vụ với gìn giữ bản sắc văn hóa, không gian làng quê và sinh kế truyền thống của người dân.