“Truyền lửa” cho thế hệ trẻ trên không gian mạng

Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026

Sức hút từ những sân chơi trực tuyến

Cuối tháng 5 vừa qua, với số điểm tuyệt đối 100, anh Nguyễn Đình Quốc Cường, đoàn viên Chi đoàn Tòa án nhân dân TP. Huế giành giải Nhất cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026 do Đoàn các cơ quan Đảng thành phố tổ chức.

Cuộc thi được thiết kế với giao diện trực quan, thao tác thuận tiện cùng hệ thống câu hỏi đa dạng, giúp người tham gia vừa kiểm tra kiến thức vừa tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để chúng tôi tự hào ôn lại truyền thống của cha ông. Từ đó, nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, anh Cường chia sẻ.

Cuộc thi được tổ chức trên nền tảng “Bình dân học vụ số Mobiedu MOOCs” và thu hút 100% đoàn viên thuộc Đoàn các cơ quan Đảng thành phố tham gia. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, góp phần tạo môi trường học tập linh hoạt, thuận tiện và phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của thanh niên hiện nay.

Anh Nguyễn Duy Hiếu, Phó Bí thư Chi đoàn Tòa án nhân dân thành phố cho biết, việc triển khai các nội dung tuyên truyền, quán triệt nghị quyết thông qua các nền tảng số giúp đoàn viên tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nếu trước đây nhiều nội dung phải truyền tải thông qua các cuộc họp hoặc hội nghị tập trung thì nay đoàn viên có thể tham gia học tập, tìm hiểu ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu quả tiếp nhận, đặc biệt đối với những đoàn viên trẻ có khối lượng công việc chuyên môn lớn.

Từ những cuộc thi trực tuyến đến các hoạt động tuyên truyền trên nền tảng số, Đoàn các cơ quan Đảng thành phố Huế đang từng bước đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đưa công nghệ trở thành cầu nối giúp những giá trị truyền thống, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng thành phố Hồ Thị Khánh Vân cho biết, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Việc kết hợp giữa nội dung chính trị, tư tưởng với các nền tảng công nghệ hiện đại không chỉ giúp nâng cao tính hấp dẫn của các hoạt động Đoàn, mà còn góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những cách làm mới nhằm khơi dậy tinh thần học tập, tìm hiểu lịch sử, truyền thống trong giới trẻ bằng hình thức phù hợp với thời đại số.

Đoàn viên Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế tham gia cuộc thi trực tuyến

Giáo dục lý tưởng cách mạng trên không gian số

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài, thời gian qua, tuổi trẻ toàn thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn chủ động khai thác hiệu quả không gian mạng và các nền tảng số để đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng đến gần hơn với giới trẻ. Nổi bật là việc duy trì các chuyên trang, fanpage và kênh thông tin của tổ chức đoàn để đăng tải những bài viết, câu chuyện, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được đổi mới thông qua việc triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”. Các cấp bộ đoàn tận dụng lợi thế của mạng xã hội, các nền tảng số và nền tảng “Đoàn Thanh niên” trên ứng dụng Hue-S để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và những vấn đề được thanh niên quan tâm.

Không chỉ đổi mới nội dung tuyên truyền, Thành đoàn Huế còn tăng cường các hoạt động tương tác trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống và khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ. Tiêu biểu như cuộc thi sáng tạo video “Tự hào viết tiếp truyền thống quê hương”, chuỗi minigame “Huế trong tôi là...” được triển khai trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hơn 201.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tương tác. Các fanpage “Ngòi bút xanh”, “Sống xanh” cũng tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, chuyển đổi số sẽ tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Việc phát huy lợi thế của không gian mạng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tăng cường ứng dụng công nghệ sẽ góp phần đưa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, của tư tưởng Hồ Chí Minh đến gần hơn với thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của thanh niên trong kỷ nguyên số.