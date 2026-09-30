Truyền thông quốc tế đánh giá cao thông điệp và vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81 - Ảnh: TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu Agency (AA) của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam về tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường trong xung đột, bảo đảm tiếp cận nhân đạo và kiên trì ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Palestine.

Theo Anadolu, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nêu bốn ưu tiên lớn, gồm khôi phục lòng tin chiến lược; thúc đẩy phát triển bền vững; xây dựng thể chế quản trị công nghệ bao trùm, nhất là đối với trí tuệ nhân tạo; và tăng cường chủ nghĩa đa phương.

Hãng tin này cũng chú ý tới đề xuất cải cách toàn diện các cơ quan trọng yếu của Liên Hợp Quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng và Ban Thư ký, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển.

Nền tảng truyền thông Telesur của Mỹ Latinh dành sự chú ý tới lập trường của Việt Nam về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia.

Telesur nhấn mạnh bốn định hướng được Việt Nam đề xuất: Khôi phục lòng tin trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững; chủ động định hình quản trị khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; củng cố chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên Hợp Quốc.

Cùng quan tâm đến các thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển, hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba và trang tin operativmm.az của Azerbaijan phản ánh các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển bền vững và quản trị công nghệ.

Prensa Latina đặc biệt chú ý tới quan điểm cần chuyển các cam kết quốc tế thành hành động cụ thể, triển khai Văn kiện vì Tương lai và Chương trình nghị sự 2030; thực hiện các cam kết về tài chính cho phát triển; củng cố hệ thống thương mại đa phương theo hướng cởi mở, công bằng và minh bạch; tăng cường nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi năng lượng công bằng.

Hãng thông tấn Cuba cũng đề cao thông điệp phát triển lấy con người làm trung tâm, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân, đồng thời tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của mỗi quốc gia.

Bên cạnh các thông điệp tại Liên Hợp Quốc, truyền thông quốc tế cũng dành nhiều sự chú ý cho đường lối phát triển và đối ngoại của Việt Nam.

Ngày 22/9, Bloomberg TV phát cuộc phỏng vấn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tập trung vào chặng đường phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, những thay đổi về thế và lực, tiềm lực, uy tín, vị thế quốc tế cũng như đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa và đa dạng hóa.

Bloomberg phản ánh định hướng phát triển mới của Việt Nam dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời ghi nhận thông điệp Việt Nam sẵn sàng bước vào một giai đoạn đóng góp mới, không chỉ thực hiện các cam kết mà còn chủ động tham gia kiến tạo giải pháp đối với hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và quản trị công nghệ.

Theo nội dung được Bloomberg đăng tải, Việt Nam cho rằng một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng cần được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia.

Theo Bloomberg, đây là cuộc phỏng vấn truyền hình quốc tế đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIV, qua đó phát đi thông điệp về một Việt Nam chủ động, thiện chí và sẵn sàng đối thoại để giải quyết các khác biệt.

Nội dung cuộc phỏng vấn của Bloomberg sau đó được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế dẫn lại.

The Japan Times của Nhật Bản tập trung vào triển vọng đạt thỏa thuận thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và nhận định Việt Nam đang theo đuổi một chương trình nghị sự ngoại giao tích cực, đa dạng hóa quan hệ đối tác và củng cố vị thế quốc tế.

The Business Times và The Straits Times của Singapore cũng nhấn mạnh quá trình đàm phán thương mại kéo dài nhiều tháng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh các vấn đề thuế quan còn được hai bên xử lý.

Các tờ báo này đánh giá tích cực thiện chí của Việt Nam trong xử lý vấn đề thặng dư thương mại - một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương - và cho rằng việc Việt Nam chủ động đưa ra các giải pháp cụ thể là yếu tố góp phần giúp hai bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận.

Business Mirror của Philippines và BigGo Finance của Hoa Kỳ cũng dẫn lại thông tin từ Bloomberg, tập trung vào các cam kết của Việt Nam về tăng cường nhập khẩu máy bay, thiết bị và hạ tầng đường sắt, đường bộ từ Hoa Kỳ.

Các cơ quan này nhìn nhận những động thái trên thể hiện thiện chí của Việt Nam và cho thấy Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ xử lý các quan ngại liên quan đến cán cân thương mại.

Reuters tập trung vào tiến trình đàm phán thương mại song phương. Hãng tin ngày 22/9 đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer tại New York, trong đó hai bên trao đổi về những vấn đề thương mại còn tồn tại và triển vọng hoàn tất thỏa thuận.

Reuters dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết các cuộc đàm phán đã có những tiến triển tích cực và đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề thương mại còn tồn đọng.

Hãng tin cũng dẫn lời Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết hai đoàn đàm phán đã có những nỗ lực đáng kể, đạt tiến bộ thực chất và đang tiến gần hơn tới kết quả cuối cùng. Reuters đồng thời lưu ý Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Qua cách phản ánh của các cơ quan truyền thông quốc tế, thông điệp nổi bật được ghi nhận là Việt Nam tiếp tục đề cao đối thoại, hợp tác, thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đồng thời thể hiện mong muốn chuyển các cam kết thành hành động cụ thể và đóng góp chủ động hơn vào việc xử lý những vấn đề chung của khu vực và thế giới.