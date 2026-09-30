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Thế giới

Cầu nối ẩm thực giúp Việt Nam và Hy Lạp thêm xích lại gần nhau

ClockThứ Tư, 30/09/2026 10:09
Trong khuôn khổ Lễ hội “Ẩm thực-Piraeus 2026” diễn ra tại thành phố cảng Piraeus của Hy Lạp ngày 26/9 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức gian hàng quảng bá, giới thiệu ẩm thực của Việt Nam.

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 Bạn bè Hy Lạp quan tâm đến ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Gian hàng của Việt Nam có nhiều món ăn truyền thống, trong đó giới thiệu cách làm món nem rán, bánh bao, thu hút sự chú ý, tình cảm mến mộ của người dân địa phương và du khách quốc tế.

Đây là lần thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức giới thiệu, quảng bá ẩm thực Việt Nam tại một trong những sự kiện văn hóa của chính quyền thành phố Piraeus.

Chính quyền thành phố Piraeus cảm ơn sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam đã góp phần mang đến sắc màu văn hóa đa dạng cho lễ hội, tăng cường sự gắn kết giữa người dân hai nước cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam với Piraeus - một trong 10 thành phố cảng lớn nhất thế giới.

Sự kiện không chỉ là dịp để giới thiệu văn hóa, ẩm thực đặc sắc mà còn góp phần củng cố sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hy Lạp, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lễ hội “Ẩm thực-Piraeus 2026” quy tụ gian hàng của 6 quốc gia gồm: Hàn Quốc, Mỹ, Panama, Trung Quốc, Việt Nam và Hy Lạp.

https://nhandan.vn/cau-noi-am-thuc-giup-viet-nam-va-hy-lap-them-xich-lai-gan-nhau-post991850.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: ẩm thựcViệt NamHy Lạpxích lại gần nhau
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