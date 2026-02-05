Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là tài sản chiến lược vô giá

Nhà nghiên cứu Thong Mengdavid nêu rõ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là tài sản chiến lược vô giá cho tương lai; đồng thời tin tưởng tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ càng khăng khít hơn trong thời gian tới.