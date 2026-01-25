  • Huế ngày nay Online
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Sáng 26/1, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt NamLào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Văn Chiến Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trên bục danh dự, thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng tham gia Lễ đón có đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Tổng Bí thư và Đại sứ Việt Nam tại Lào; cùng Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Việt Nam.

Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo các em thiếu niên, học sinh và người dân Thủ đô với cờ Việt Nam, Lào và những bông hoa tươi thắm trên tay đứng dọc hai bên đường Hoàng Văn Thụ dẫn vào Phủ Chủ tịch hân hoan chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trên bục danh dự, thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đúng 9 giờ 20 phút, đoàn xe lễ tân dưới sự hộ tống của xe dẫn đường, xe cảnh vệ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe dừng tại thảm đỏ, trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt tay, chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Các học sinh cũng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cùng Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Các em thiếu niên, học sinh hân hoan chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Lào - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bước lên bục danh dự. Những loạt đại bác vang lên hùng tráng. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau duyệt Đội danh dự, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith giới thiệu các thành viên Đoàn Cấp cao hai nước tại Lễ đón. Hai nhà Lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai nước khi Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII; Việt Nam cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chuyến thăm lần này thể hiện sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước; góp phần nâng tầm quan hệ và định hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả và thực chất của giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng./.

