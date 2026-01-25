  • Huế ngày nay Online
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương; tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA) 

Đó là nội dung Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Erthavanh chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân trong hai ngày 26 và 27/1/2026.

Theo Đại sứ Khamphao Erthavanh, chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sâu sắc. Đây là biểu hiện sinh động và rõ nét nhất của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa Lào và Việt Nam - một mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và hiếm có trong quan hệ quốc tế. 

Chuyến thăm không chỉ nhằm mục đích trực tiếp chúc mừng những thành công to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ và cam kết chiến lược lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Việc chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa diễn ra cho thấy, Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Đại sứ Khamphao Erthavanh tin tưởng rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith lần này sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là nội hàm mới của "quan hệ chiến lược", tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển mà mỗi Đảng và mỗi nước đã xác định cho giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, Đại sứ Lào Khamphao Erthavanh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. 

Theo Đại sứ Khamphao Erthavanh, thành công của Đại hội lần thứ XIV là minh chứng rõ ràng cho sự lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại sứ Lào Khamphao Erthavanh tin tưởng rằng, với những quyết sách quan trọng được thông qua tại Đại hội lần thứ XIV, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, nâng cao vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế và khu vực, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

“Thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm tự hào đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, bởi vì Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và là đối tác chiến lược của nhau. Tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng vững chắc này, quan hệ giữa Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong tương lai”, Đại sứ Khamphao Erthavanh nhấn mạnh.

https://nhandan.vn/lao-luon-coi-trong-va-dat-quan-he-voi-viet-nam-len-uu-tien-hang-dau-post939008.html?gidzl=Pyj7NDdktKrbravSsFdVI6FPILl6gurEBzyMMPFmX1elWXOCaAtI7dwE4Wd4_81AU8v423AB5g8ctUxGJm

Theo nhandan.vn
