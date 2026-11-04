  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 04/11/2026 08:50

Tăng cường hợp tác công nghệ quốc phòng Việt Nam-Thái Lan

Chiều 3/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan.

Không đánh đổi di sản lấy tăng trưởngNhật Bản và Đức tăng cường tự chủ chiến lượcASEAN đề cao đoàn kết và hòa bình khu vực

Đoàn tham quan Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan. (Ảnh: Đoàn cung cấp) 

Đại tướng Charat Umsamrit, Giám đốc Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan đón đoàn.

Tại chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu lắng nghe giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ quốc phòng của Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan. Trực thuộc Bộ Quốc phòng Thái Lan, Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan có vai trò kết nối các cơ quan quốc phòng, quân chủng, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nguyên mẫu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm trong nước.

Hoạt động của Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan tập trung vào nghiên cứu, phát triển công nghệ, thúc đẩy công nghiệp quốc phòng, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Các hướng nghiên cứu, phát triển gồm hệ thống vũ khí, xe bọc thép, hệ thống không người lái, công nghệ mô phỏng phục vụ huấn luyện và các giải pháp kỹ thuật liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan; đánh giá cao những kết quả nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng của Viện. 

Thông tin về công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh định hướng phát triển tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí, trang bị hiện đại.

Nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong phát triển công nghiệp quốc phòng của hai nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan phối hợp với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Viettel nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm, phù hợp với nhu cầu, khả năng mỗi bên, như thiết bị bay không người lái, công nghệ mô phỏng phục vụ đào tạo, nghiên cứu các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu quốc phòng và phục vụ dân sinh, cứu hộ, cứu nạn…

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 tới; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Thái Lan, trong đó có Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan, tham gia trưng bày tại triển lãm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã ghi sổ lưu niệm, chụp ảnh chung với lãnh đạo Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan và các đại biểu; cùng đoàn tham quan các sản phẩm xe bọc thép, súng bộ binh, thiết bị bay không người lái và các sản phẩm quốc phòng khác.

https://nhandan.vn/tang-cuong-hop-tac-cong-nghe-quoc-phong-viet-nam-thai-lan-post999970.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Tăng cườnghợp táccông nghệquốc phòngViệt NamThái Lan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường hàng Việt Nam đồng bộ, bền vững

Sau hơn 17 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng trong hệ thống phân phối khi chiếm tỷ trọng hơn 80% tại các siêu thị, trung tâm thương mại và từ 60% trở lên tại kênh bán lẻ truyền thống.

Phát triển thị trường hàng Việt Nam đồng bộ, bền vững
Đẩy nhanh giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2026, tổng dự toán kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được sử dụng trên cả nước là 52.680,28 tỷ đồng. Đến ngày 26/10, số đã giải ngân đạt 21.693,48 tỷ đồng, tương đương 41,18%.

Đẩy nhanh giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ
Công nghệ hỗ trợ giữ trật tự đô thị

Camera giám sát và hệ thống loa cảnh báo đang được phường Thuận Hóa đưa vào hỗ trợ quản lý địa bàn. Qua đó đã phát hiện vi phạm, điều phối lực lượng xử lý, nhất là tại những tuyến đường thường xuyên có đông người và phương tiện qua lại.

Công nghệ hỗ trợ giữ trật tự đô thị
Giữ nét chữ xưa

Từ người nghệ nhân gần 80 tuổi cả đời gắn bó với thư họa đến những người trẻ say mê từng nét bút, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần đầu tổ chức tại Huế không chỉ là cuộc gặp gỡ của những người yêu chữ, mà còn mở ra câu chuyện gìn giữ, trao truyền một nét đẹp văn hóa truyền thống.

Giữ nét chữ xưa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top