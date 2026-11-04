Tăng cường hợp tác công nghệ quốc phòng Việt Nam-Thái Lan

Đoàn tham quan Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan. (Ảnh: Đoàn cung cấp)

Đại tướng Charat Umsamrit, Giám đốc Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan đón đoàn.

Tại chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu lắng nghe giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ quốc phòng của Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan. Trực thuộc Bộ Quốc phòng Thái Lan, Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan có vai trò kết nối các cơ quan quốc phòng, quân chủng, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nguyên mẫu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm trong nước.

Hoạt động của Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan tập trung vào nghiên cứu, phát triển công nghệ, thúc đẩy công nghiệp quốc phòng, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Các hướng nghiên cứu, phát triển gồm hệ thống vũ khí, xe bọc thép, hệ thống không người lái, công nghệ mô phỏng phục vụ huấn luyện và các giải pháp kỹ thuật liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan; đánh giá cao những kết quả nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng của Viện.

Thông tin về công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh định hướng phát triển tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí, trang bị hiện đại.

Nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong phát triển công nghiệp quốc phòng của hai nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan phối hợp với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Viettel nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm, phù hợp với nhu cầu, khả năng mỗi bên, như thiết bị bay không người lái, công nghệ mô phỏng phục vụ đào tạo, nghiên cứu các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu quốc phòng và phục vụ dân sinh, cứu hộ, cứu nạn…

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 tới; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Thái Lan, trong đó có Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan, tham gia trưng bày tại triển lãm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã ghi sổ lưu niệm, chụp ảnh chung với lãnh đạo Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan và các đại biểu; cùng đoàn tham quan các sản phẩm xe bọc thép, súng bộ binh, thiết bị bay không người lái và các sản phẩm quốc phòng khác.

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