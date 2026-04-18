Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương gánh vác nhiệm vụ trọng tâm để góp phần tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, tập đoàn kinh tế nhà nước.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, thời gian qua, Bộ Công Thương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển 3 trụ cột gồm công nghiệp; năng lượng; thị trường (xuất khẩu và tiêu dùng).

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành và tập đoàn, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Bộ Công Thương được Chính phủ giao quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, gồm các lĩnh vực trụ cột, chiến lược; Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Công Thương trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trình cấp có thẩm quyền các quyết sách đột phá liên quan đến xăng dầu trong bối cảnh khó khăn; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian qua.

Nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của cuộc họp là nhằm thống nhất phương thức, cách làm để giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra, cần phải tập trung cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành và cho biết thời gian qua, Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ của ngành. Bộ, ngành công thương đối mặt nhiều thách thức như khả năng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, áp lực từ các hàng rào kỹ thuật, phòng vệ thương mại của các nước, căng thẳng địa chính trị toàn cầu, thách thức nội tại về năng lực sản xuất, yêu cầu về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, rào cản thể chế, hành chính…

Trong khi đó, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới là rất rõ, nhưng trách nhiệm thực hiện là lớn và nặng nề, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số. "Việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Bộ, ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra", Thủ tướng nêu rõ.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương… để triển khai các nội dung trên các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương (năng lượng, xăng dầu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xuất khẩu, thị trường trong nước…); giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cương quyết, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt yêu cầu.

Chỉ rõ, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, không để chậm trễ, nợ đọng; tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm, đề nghị Bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ phối hợp với các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương theo hướng phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, bảo đảm "một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm", nhất là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Bộ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương, tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; Bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch Điện VIII, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vận hành hiệu quả, tối ưu hóa các hồ thủy điện. Khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10.

Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng lực tự chủ sản xuất trong nước; góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn. Xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, đàm phán các FTA mới; tổ chức đánh giá, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với phương châm phải có sản phẩm, đóng góp cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối nội địa, kích cầu tiêu dùng trong nước theo tinh thần Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Kết luận số 18, Hội nghị Trung ương 2; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu. Phát triển thị trường trong nước; tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng, chống, xử lý nghiêm các vi phạm.