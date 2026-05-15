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ClockThứ Sáu, 16/10/2026 09:38

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

HNN - Ngày 15/10/2026, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã tổ chức kỳ họp thứ 18 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Chuyển mạnh từ “có vi phạm mới kiểm tra” sang “kiểm tra để không xảy ra vi phạm”Thi hành kỷ luật cán bộ sai phạm liên quan Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy và nguyên tắc hoạt động của Đảng; đồng thời chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với việc quản lý, thực hiện Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, để Dự án xảy ra những tồn tại, vướng mắc kéo dài chưa được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư của ngân sách, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng.

Nhiều hạng mục dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế)” chậm tiến độ kéo dài, nhà thầu bị xử phạt. Ảnh: Nguyễn Khánh

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định: thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Cũng tại Kỳ họp này UBKT Thành ủy đã xem xét cho ý kiến những nội dung liên quan khác theo Quy chế làm việc.   

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
 Từ khóa:
thông cáo báo chíkỳ họp lần thứ 18Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế
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