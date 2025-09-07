Việt Nam có nhiều đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững

Đó cũng chính là tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là nhận định của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare khi trả lời phỏng vấn của TTXVN, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare. (Ảnh: TTXVN)

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong chặng đường phát triển 80 năm qua, ông Atul Khare nhấn mạnh, từ một quốc gia cần viện trợ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp thiết thực cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững, tham gia các sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Lãnh đạo Liên hợp quốc bày tỏ ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam trong nỗ lực hoàn thành 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), góp phần cải thiện đời sống người dân, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt thành công về chương trình xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, trao quyền cho phụ nữ... Những kinh nghiệm quý báu đó của Việt Nam được chia sẻ và có ích cho nhiều nước khác trên thế giới.

★ Tại hội thảo nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, được tổ chức tại Trường đại học Quốc gia La Plata của Argentina, chuyên gia Gaston Fiorda nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm qua, dân tộc Việt Nam luôn khẳng định giá trị thiêng liêng, bất khả xâm phạm của quyền tự do và hạnh phúc dân tộc.

Điều này thể hiện sự trưởng thành, đoàn kết và bản lĩnh của Việt Nam trong hành trình khẳng định chủ quyền, xây dựng đất nước giàu mạnh, hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới.

Các đại biểu bày tỏ ấn tượng trước cuộc cách mạng sắp xếp và tinh gọn tổ chức, bộ máy một cách mạnh mẽ và quyết liệt của Việt Nam; bày tỏ quan tâm các định hướng chiến lược của Việt Nam thời gian tới.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, tiểu bang Texas của Mỹ vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, cùng khách mời Mỹ nhìn lại những dấu mốc nổi bật trong chặng đường 80 năm xây dựng, gìn giữ và phát triển của Việt Nam, đồng thời điểm lại các bước phát triển trong 30 năm quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ và chính quyền địa phương khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời khẳng định trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Mỹ.