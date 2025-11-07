Đại biểu Quốc hội TP. Huế kiến nghị bổ sung quy hoạch kè biển, không gian ngầm

Tổ 6 gồm các đoàn: Huế, Đồng Nai và Lạng Sơn do UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu điều hành.

Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu kiến nghị cần xem hạng mục "kè biển" là một hạng mục trọng yếu trong quy hoạch hạ tầng quốc gia. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Quy hoạch chậm, chồng chéo và thiếu vốn triển khai

Phát biểu tại buổi thảo luận, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu cho rằng, việc đầu tư hạ tầng trong dự thảo Luật Quy hoạch cần được bổ sung thêm hạng mục “kè biển”, bên cạnh hệ thống đê biển như hiện nay.

“Thực tế ở nhiều địa phương miền Trung và miền Nam, như Cà Mau, không có đê mà chủ yếu là kè chống sạt lở. Hiện nay, biển xâm thực ngày càng nghiêm trọng, nguồn lực cho kè biển cũng rất lớn, vì vậy cần được xem là một hạng mục trọng yếu trong quy hoạch hạ tầng quốc gia”, ông Lưu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) nêu hàng loạt bất cập trong thực thi Luật Quy hoạch 2017, từ việc chậm triển khai, chồng chéo giữa các quy hoạch chuyên ngành, đến thiếu nguồn lực và nhân sự cho công tác quy hoạch.

Ông Nam dẫn chứng: “Khi cần điều chỉnh nhỏ trong quy hoạch như mở thêm đường hay công viên, địa phương phải chờ phê duyệt kinh phí ngân sách, khiến nhiều dự án bị đình trệ. Nếu cho phép xã hội hóa một phần chi phí quy hoạch, chẳng hạn chủ đầu tư bỏ ra vài trăm triệu đồng để cập nhật quy hoạch, sẽ linh hoạt và hiệu quả hơn”.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam cũng đề nghị làm rõ khái niệm “quy hoạch tích hợp”, tránh chồng chéo giữa quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh. Ông Nam lấy ví dụ: “Tại Lâm Đồng, khu đô thị được quy hoạch xanh - sạch - đẹp, nhưng ngay dưới lòng đất lại có quy hoạch khoáng sản. Hai quy hoạch cùng cấp Trung ương thì sẽ theo quy hoạch nào?”.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam đề nghị cần có những quy định cụ thể để tránh chồng chéo giữa quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Theo ông Nam, khi các địa phương sáp nhập, chuyển đổi mô hình hành chính từ 3 cấp xuống 2 cấp, việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể vùng, đô thị, xã phường cần có quy định rõ ràng để đảm bảo tính thống nhất, tránh tình trạng “ghép cơ học” các quy hoạch cũ.

Đưa không gian ngầm và nguồn lực xã hội vào quy hoạch

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế tập trung vào các vấn đề kỹ thuật lập pháp như, thống nhất khái niệm, thời kỳ và tầm nhìn quy hoạch giữa các luật và nghị quyết.

Bà Sửu chỉ rõ: Hiện các văn bản dùng cùng một thuật ngữ “quy hoạch tổng thể” nhưng phạm vi khác nhau, quốc gia là chiến lược, còn địa phương là cụ thể. “Để tránh hiểu nhầm, nên chỉ dùng từ “tổng thể” cho cấp quốc gia, còn với đô thị, nông thôn thì nên dùng “quy hoạch chung””, bà Sửu kiến nghị.

Về thời kỳ quy hoạch, bà Sửu phân tích: “Luật Quy hoạch quy định 10 năm, tầm nhìn 30 năm; trong khi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn quy định 20 - 25 năm, tầm nhìn 50 năm. Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia lại đặt tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, cần thống nhất theo hướng mục tiêu 10 năm, tầm nhìn 30-50 năm, phù hợp với nghị quyết”.

Một điểm mới được bà Sửu nhấn mạnh là phải có quy định rõ khi sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính, các quy hoạch liên quan (quốc gia, vùng, tỉnh, đô thị, nông thôn) phải được rà soát và điều chỉnh đồng bộ.

“Không chỉ hiện tại, mà trong tương lai chúng ta sẽ còn nhiều thay đổi địa giới hành chính. Nếu không có quy định cụ thể thì quy hoạch sẽ bị lạc hậu, thiếu tính liên thông”, bà Sửu nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế đề nghị bổ sung quy hoạch không gian ngầm quốc gia vào Luật Quy hoạch. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng đề nghị bổ sung quy hoạch không gian ngầm quốc gia vào Luật Quy hoạch, đồng thời quy định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch ngầm đô thị với quy hoạch tổng thể quốc gia.

“Hiện nay, các đô thị lớn đều hướng đến khai thác không gian ngầm nhưng chưa có cơ sở pháp lý đồng bộ. Cần quy định rõ để tránh mâu thuẫn và giảm bớt thủ tục hành chính khi triển khai”, bà Sửu nói.

Đặc biệt, bà Sửu kiến nghị mở rộng nguồn lực cho công tác quy hoạch, không chỉ trông vào vốn đầu tư công mà cần huy động nguồn lực xã hội hóa, PPP và tư nhân.

“Khi huy động xã hội hóa, phải đi đôi với cơ chế công khai, minh bạch và giám sát độc lập để tránh lạm dụng, thất thoát hay tham nhũng trong quy hoạch”, bà Sửu nhấn mạnh.