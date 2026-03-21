Trở lại câu chuyện của Mỏ Tàu

HNN - Đúng vào dịp 50 năm Quân giải phóng mở chiến dịch La Sơn - Mỏ Tàu (1974 - 2024), Báo Thừa Thiên Huế (Huế ngày nay) đã đăng tải loạt bài “Tử địa Mỏ Tàu” - nơi có ba ngọn núi chụm lại và được đối phương xây dựng thành cứ điểm quân sự phòng thủ khu vực phía tây nam Huế.

Ròng rã một tháng trời chịu đựng hy sinh và gian khổ, cuối cùng sáng 28/9/1974, Trung đoàn 1 Sư đoàn 324 - Quân đoàn II đã làm chủ cứ điểm Mỏ Tàu. Do tuyến phòng thủ phía tây nam Huế bị vỡ, Quân đội Sài Gòn đã huy động tối đa binh lực nhằm tái chiếm. Máu của binh sĩ hai bên tiếp tục đổ. Và Mỏ Tàu đã trở thành địa danh nổi tiếng sau Hiệp định Paris - 1973 không chỉ về thời gian mà cả mức độ ác liệt của đạn bom.

Sau khi báo đăng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh (cũ) Võ Nguyên Quảng đã viết thư kiến nghị gửi UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) và ngày 3/10/2024, UBND tỉnh (cũ) đã ban hành Công văn số 11256 gửi Sở Văn hóa và Thể thao; UBND thị xã Hương Thủy (cũ), nêu rõ: Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thời điểm đó) có ý kiến như sau: Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy (cũ) rà soát thực tế, báo cáo UBND tỉnh (cũ) các nội dung có liên quan đến thủ tục lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo kiến nghị của ông Võ Nguyên Quảng; kết quả báo cáo UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) trước ngày 20/10/2024.

Ngày 15/10/2024, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đã có báo cáo trình Sở Văn hóa và Thể thao. Về hiện trạng, báo cáo nêu rõ: Theo UBND xã Phú Sơn (cũ) cho biết, hiện nay khu vực Mỏ Tàu đã giao đất cho các hộ dân ở địa phương sản xuất trồng rừng và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ trung tâm xã Phú Sơn lên đến đỉnh núi Mỏ Tàu dài khoảng 8km, đường đi khó khăn, phải băng rừng, lội suối, leo núi cao, cây bụi rậm rạp nên rất khó để tiếp cận địa điểm này. Trải qua thời gian tồn tại, dưới tác động của tự nhiên, căn cứ Mỏ Tàu đã bị cày xới, làm biến dạng, thay đổi, những công sự, sân bay trực thăng và các hầm hào... do quân địch xây dựng trước đây nay đã không còn.

Trên cơ sở kiến nghị của Sở Văn hóa và Thể thao, ngày 21/10/2024, UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) đã ban hành Công văn số 11256, nêu rõ: Giao Sở Văn hóa và Thể thao bổ sung địa điểm căn cứ Mỏ Tàu vào kế hoạch lập hồ sơ các công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn trong thời gian tới để có cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn và lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia khi có điều kiện.

Nội dung công văn cũng giao UBND thị xã Hương Thủy (cũ) nghiên cứu, bổ sung nội dung lịch sử của địa điểm căn cứ Mỏ Tàu vào các sách của thị xã như: Lịch sử Đảng bộ, Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh (cũ) để tuyên truyền và giáo dục truyền thống cho Nhân dân địa phương; nghiên cứu đầu tư và kêu gọi xã hội hóa để xây dựng hệ thống hạ tầng, như: Đường đi đến địa điểm Mỏ Tàu (bằng bê tông), biển chỉ đường, nhà bia tưởng niệm… phục vụ cho công tác lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Mặc dù chính quyền tỉnh trước đây tích cực chỉ đạo nhưng đến nay vấn đề “Di tích Mỏ Tàu” hầu như dẫm chân tại chỗ. Kể từ sau thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Hương Thủy không còn tồn tại; trong khi đó Mỏ Tàu trước thuộc địa phận xã Phú Sơn, nay Phú Sơn sáp nhập vào phường Phú Bài, thành phố Huế.

Xuất phát từ thực tế đó, rất mong UBND thành phố Huế tiếp tục đôn đúc, chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND phường Phú Bài và các ngành liên quan khẩn trương xúc tiến lập hồ sơ (vì nhân chứng lịch sử phần lớn đã bước sang tuổi 80, số có đủ sức khỏe còn rất ít), nhằm tôn vinh “Mỏ Tàu thành di tích lịch sử quốc gia” như kiến nghị của ông Võ Nguyên Quảng và nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Mỏ Tàu.

Phạm Hữu Thu
Trở lại câu chuyện Mỏ Tàu
Kể tiếp câu chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Di sản Huế đang dần bước ra khỏi “khung kính bảo tồn” để trở thành một phần sống động trong lớp học. Sau 5 năm triển khai Chương trình Giáo dục di sản (2020 - 2025), hàng trăm nghìn học sinh đã được “chạm” vào quá khứ bằng trải nghiệm, sáng tạo và cả công nghệ. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung có những chia sẻ thú vị với Huế ngày nay về hành trình này, cũng như kỳ vọng đặt vào thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và “kể tiếp” câu chuyện di sản.

Thị trường năng lượng 'nóng' trở lại

Chỉ sau một phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent vọt lên sát mốc 92 USD/thùng, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

Trở lại cuộc đua

Chiều 24/2, V-League 2025 - 2026 đã trở lại với vòng quay của mình sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán với 2 trận đấu bù Thanh Hóa gặp Công an Hà Nội và Thể Công Viettel gặp Thép Xanh Nam Định.

Hơn 98% lao động trở lại làm việc sau tết Bính Ngọ

Sáng 24/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố cho biết, hơn 98% người lao động (NLĐ) đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; riêng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, tỷ lệ này đạt 99%.

Hương Tết xưa trở lại

Không khí tết Nguyên đán đã cận kề. Cùng với sự hối hả của chợ hoa, của Hội hoa xuân và nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú khác, xứ Huế đã có thêm tin vui từ nhiều loại bánh vốn được dùng trong dịp Tết xưa đã được hồi sinh trở lại, nhờ vào những người trẻ tâm huyết.

