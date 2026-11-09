“Trên bến, dưới thuyền” & sinh kế của người dân

Ý tưởng hình thành phố đi bộ Huỳnh Thúc Kháng theo hình thức “trên bến, dưới thuyền” được đánh giá là mới lạ và có nhiều triển vọng. Ảnh: NQ

Quan điểm của lãnh đạo thành phố là nhà nước định hướng, quản lý và đầu tư các hạng mục hạ tầng theo thẩm quyền; doanh nghiệp tham gia đầu tư, người dân được vận động cùng chung tay chỉnh trang mặt tiền, trang trí lại nhà cửa, hệ thống chiếu sáng để phù hợp với không gian chung.

Dự kiến, phố đi bộ Huỳnh Thúc Kháng sẽ kết hợp hài hòa giữa dịch vụ ẩm thực, giải trí, các chương trình văn hóa, nghệ thuật trên bờ với không gian mặt nước sông Đông Ba, tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, đa dạng cho du khách.

Sau khi triển khai thí điểm thành công ở đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố dự kiến mở rộng cả tuyến Bạch Đằng nhằm khai thác tốt không gian phố cổ Gia Hội, Bao Vinh để vừa tăng thêm sản phẩm cho du lịch Huế, vừa tạo sinh kế cho người dân.

Thực tế cho thấy, mô hình phố đi bộ không mới tại Huế. Trên địa bàn thành phố hiện đang triển khai một số tuyến phố đi bộ và không phải tuyến nào cũng đạt kết quả như kỳ vọng. Đơn cử như phố đi bộ Hoàng thành trước đây và hiện nay phố đi bộ Hai Bà Trưng khá vắng khách. Chỉ có phố đi bộ ở khu phố tây Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu - Chu Văn An có lượng khách khá ổn định dịp cuối tuần. Song, khu phố này hiện vẫn còn ý kiến trái chiều do các dịch vụ chưa phong phú, chủ yếu vẫn là các quán nhậu, pub, beer club, gây ồn ào, trong khi còn thiếu các dịch vụ văn hóa có chiều sâu, mang đặc trưng riêng của Huế.

Chính vì vậy, ý tưởng hình thành phố đi bộ Huỳnh Thúc Kháng theo hình thức “trên bến, dưới thuyền” được đánh giá là mới lạ và có nhiều triển vọng. Theo một số người dân sống dọc đường Huỳnh Thúc Kháng, xưa kia tuyến đường này cùng với sông Đông Ba là trục giao thương chủ đạo kết nối với chợ Đông Ba. Từ trục giao thương này, hàng hóa tỏa đi khắp nơi, tạo nên một khu vực buôn bán sầm uất. Dù không còn hưng thịnh như xưa nhưng tuyến Huỳnh Thúc Kháng vẫn giữ được nhịp sống đô thị vốn có với nhiều dịch vụ ăn uống, buôn bán năng động. Đó là nền tảng thương mại tại chỗ thuận lợi mà không phải tuyến phố nào cũng có được.

Từ lợi thế đó, việc đưa tuyến phố đi bộ vào hoạt động sẽ có nhiều thuận lợi. Song, nhiều ý kiến cho rằng, cần chuyên nghiệp hóa các hoạt động, dịch vụ. Cùng với đó, thành phố có thể thí điểm miễn/giảm chi phí mặt bằng trong thời gian đầu để thu hút doanh nghiệp. Khi mô hình đi vào vận hành ổn định và lượng khách tăng lên, nguồn thu sẽ được đảm bảo, đồng thời, sẽ tạo thêm sức hút đối với các nhà đầu tư.

Tại Hội An, mô hình “trên bến, dưới thuyền” đã được triển khai từ sớm và khá thành công. Sau khi đi bộ ở phố cổ, du khách có thể xuống thuyền ngắm cảnh, thả hoa đăng và sử dụng một số dịch vụ. Với bề dày văn hóa và lợi thế về cảnh quan sông nước cùng nhiều loại hình nghệ thuật đặc trưng như ca Huế, thành phố cũng có thể triển khai mô hình này nhưng theo hướng tinh tế, chất lượng hơn. Trong đó có thể tính đến phương án sử dụng thuyền điện và các dịch vụ hạn chế tiếng ồn, ô nhiễm môi trường.

Để phố đi bộ Huỳnh Thúc Kháng thực sự trở thành điểm đến “phải ghé” khi tới Huế, thành phố cần tính toán chính sách hỗ trợ giai đoạn đầu và định hình tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe. Chỉ khi bài toán sinh kế của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, không gian văn hóa - thương mại “trên bến, dưới thuyền” mới có thể đi đường dài và duy trì sức sống bền vững.