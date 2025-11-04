Tôn vinh giá trị di sản Cố đô

Các em học sinh trải nghiệm in mộc bản hoa văn Triều Nguyễn

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế thông tin, các hoạt động năm nay được tổ chức tập trung tại không gian Cơ Mật Viện (Tam Tòa), số 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân. “Chúng tôi mong muốn Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trở thành dịp để cộng đồng hiểu hơn, gần hơn với di sản Huế, không chỉ bằng hình ảnh hay câu chuyện, mà bằng những trải nghiệm thực sự”, ông Trung chia sẻ.

Từ ngày 21 đến 23/11, chương trình giáo dục di sản với chủ đề “Khám phá Cơ Mật Viện và trải nghiệm các loại hình di sản Huế” sẽ mở cửa đón học sinh các cấp trên địa bàn. Các em sẽ được tham quan, tìm hiểu về Cơ Mật Viện thông qua hệ thống trưng bày, thông tin và hình ảnh. Bên cạnh phần tìm hiểu di sản, các em còn được tham gia trải nghiệm Âm sắc Hoàng cung, chơi các trò chơi cung đình (đầu hồ, xăm hường, bài vụ…) và in mộc bản hoa văn, họa tiết Triều Nguyễn.

Một trong những điểm nhấn lớn của sự kiện năm nay là chuỗi triển lãm kéo dài từ ngày 21 đến 27/11, gồm: Triển lãm cổ vật “Hiện vật hiến tặng”, Triển lãm tranh “Nét Huế 3” và Triển lãm “Cơ Mật Viện Triều Nguyễn (1834 - 1945): Hành trình không gian và dấu ấn triều chính”.

Trong đó, triển lãm “Hiện vật hiến tặng” do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế chủ trì, giới thiệu khoảng 50 hiện vật tiêu biểu thuộc nhiều chất liệu, được các tập thể và cá nhân hiến tặng từ năm 1995 đến nay. Đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức một triển lãm quy mô nhằm tôn vinh tinh thần hiến tặng di sản - một giá trị văn hóa đang dần được cộng đồng đón nhận tích cực.

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng Trương Quý Mẫn, trong số hiện vật trưng bày lần này có những món đồ quý liên quan đến vua Hàm Nghi, cùng một số hiện vật do gia đình hoàng tộc ở nước ngoài hiến tặng hoặc được các nhà sưu tầm chuyển giao...

Ông Hoàng Việt Trung cho biết, thời gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân đã dành sự quan tâm đặc biệt, chung tay đưa các hiện vật, cổ vật quý của Triều Nguyễn hồi hương về Cố đô. Những đóng góp ấy không chỉ giúp bảo tồn và lưu giữ di sản văn hóa mà còn tạo điều kiện để giá trị di sản được lan tỏa sâu rộng hơn đến cộng đồng và du khách. Triển lãm lần này cũng là dịp để tri ân những tấm lòng đã âm thầm gìn giữ và trao gửi di sản cho Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận 2 chiếc áo của bà Từ Cung do ông Phạm Xuân Cương (người được ủy quyền) trao

Riêng triển lãm “Cơ Mật Viện Triều Nguyễn” được Phòng Nghiên cứu Khoa học xây dựng nội dung, giới thiệu lần đầu toàn diện về hành trình hình thành và hoạt động của cơ quan quyền lực tối cao thời Nguyễn, từ không gian thiết lập, chức năng vận hành và hoạt động từ khi thành lập đến nay…

Triển lãm “Nét Huế 3” được thực hiện bởi Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, trưng bày khoảng 40 tác phẩm của giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên, mang đến góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp đất Cố đô.

Song song với các hoạt động triển lãm, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cũng tổ chức chương trình “Hạo khí Cần vương” dành cho học sinh hai trường THCS Trần Cao Vân và Thống Nhất vào tuần đầu tháng 12, nhân kỷ niệm 140 năm vua Hàm Nghi ban chiếu Cần vương (1885 - 2025), với sự đồng hành của các nhà nghiên cứu Huế và đại diện dòng tộc Nguyễn Phúc. Đây được xem là mô hình giáo dục trải nghiệm hiệu quả, giúp học sinh tiếp cận lịch sử bằng cách sống động và truyền cảm hơn.

Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế Hoàng Việt Trung cho hay, trong định hướng dài hạn, không gian Cơ Mật Viện - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Quốc Tử Giám sẽ được quy hoạch thành tổ hợp giáo dục - văn hóa - nghiên cứu. Ba điểm di sản quan trọng này sẽ liên kết thành một chỉnh thể, vừa góp phần hoàn thiện tổng thể di tích Cố đô, vừa tạo ra trục tham quan văn hóa hấp dẫn dành cho du khách.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2025, dự án “Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế” sẽ được khởi công. Khi hoàn thành, Quốc Tử Giám, điện Long An và Cơ Mật Viện sẽ liên kết thành một chỉnh thể thống nhất, tạo nên không gian di sản vừa được bảo tồn đúng chuẩn, vừa đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và trải nghiệm văn hóa của cộng đồng.

Cùng thời điểm, dự án “Tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi di tích Văn Miếu” cũng sẽ bắt đầu triển khai. Sau khi phục dựng và đưa vào sử dụng, Văn Miếu hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi thích hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, phục hồi nghi lễ tế Khổng Tử, tôn vinh hiền tài và khuyến học, góp phần làm sống lại những giá trị nền tảng của văn hóa Nho học trên đất Huế.