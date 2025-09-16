Thứ trưởng Bộ Nội vụ tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Huế

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tặng quà cho người có công thành phố Huế

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thay mặt đoàn, ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế, báo cáo tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại địa phương. Đồng thời, khẳng định thành phố Huế luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công.

Tại buổi tiếp, nhiều đại biểu đã bày tỏ xúc động khi chia sẻ những kỷ niệm chiến đấu, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp. Một số ý kiến cũng nêu kiến nghị về việc tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách, giúp người có công ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đoàn đại biểu người có công thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ

Lắng nghe những chia sẻ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc chăm lo đời sống cho người có công luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đoàn, khẳng định Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ và kịp thời.