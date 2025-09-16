  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/09/2025 20:51

Thứ trưởng Bộ Nội vụ tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Huế

HNN.VN - Chiều 18/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Huế nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn thăm, tặng quà các gia đình chính sách Quan tâm chăm sóc sức khỏe người có côngThăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công và Đội Quy tập 192

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tặng quà cho người có công thành phố Huế 

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thay mặt đoàn, ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế, báo cáo tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại địa phương. Đồng thời, khẳng định thành phố Huế luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công.

Tại buổi tiếp, nhiều đại biểu đã bày tỏ xúc động khi chia sẻ những kỷ niệm chiến đấu, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp. Một số ý kiến cũng nêu kiến nghị về việc tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách, giúp người có công ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đoàn đại biểu người có công thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ  

Lắng nghe những chia sẻ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc chăm lo đời sống cho người có công luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đoàn, khẳng định Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

HẢI THUẬN
 Từ khóa:
Sở Nội vụBộ Nội vụngười có côngHà Nội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế được vinh danh tại triển lãm về thành tựu 80 năm của đất nước

Sau hơn 2 tuần diễn ra tại Hà Nội, triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã chính thức khép lại. Không gian triển lãm TP. Huế đã được ban tổ chức vinh danh, trao tặng danh hiệu “Không gian trưng bày tiêu biểu”.

Huế được vinh danh tại triển lãm về thành tựu 80 năm của đất nước
Thành phố Huế tuyển dụng 50 công chức năm 2025

UBND thành phố Huế vừa ban hành Thông báo số 298/TB-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2025. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 50 chỉ tiêu công chức làm việc tại các sở, ban, ngành trực thuộc.

Thành phố Huế tuyển dụng 50 công chức năm 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top