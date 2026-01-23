NATO và Đan Mạch nhất trí tăng cường an ninh tại Bắc Cực

  • Huế ngày nay Online
NATO và Đan Mạch nhất trí đẩy mạnh hiện diện và hợp tác phòng thủ tại Bắc Cực, trong đó có Greenland, sau các tuyên bố liên quan đến “thỏa thuận khung” và yêu cầu bảo đảm chủ quyền, an ninh khu vực.

Tàu Hải quân Hoàng gia Đan Mạch tuần tra quanh đảo Greenland ngày 16/3/2025. (Ảnh: AA) 

Ngày 23/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đều nhất trí rằng liên minh quân sự này cần tăng cường nỗ lực đảm bảo an ninh tại Bắc Cực.

Sau cuộc gặp với bà Frederiksen tại Brussels (Bỉ), ông Rutte đã viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh và sự an toàn của toàn bộ NATO, đồng thời sẽ tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng răn đe và phòng thủ tại Bắc Cực".

Trong khi đó, Thủ tướng Frederiksen cho biết: "Chúng tôi đã nhất trí rằng NATO cần tăng cường sự tham gia của mình tại Bắc Cực. Phòng thủ và an ninh tại Bắc Cực là vấn đề của toàn bộ liên minh quân sự này”.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông và Tổng Thư ký NATO đã đạt được một "thỏa thuận khung" ngày 21/1 về Greenland. Mặc dù chi tiết về thỏa thuận chưa được công bố, nhưng các quan chức cho biết việc NATO tăng cường an ninh tại Bắc Cực là một phần trong kế hoạch này.

Bà Frederiksen cho biết các đồng minh của NATO đã thống nhất nhu cầu thiết lập "sự hiện diện lâu dài" tại Bắc Cực, bao gồm cả quanh Greenland. Mặc dù các thành viên NATO đã đề xuất thành lập một nhiệm vụ mới tại khu vực này, nhưng các chỉ huy quân sự cho rằng kế hoạch cụ thể vẫn chưa bắt đầu triển khai.

Giới quan sát nhận định Đan Mạch và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán lại hiệp ước quốc phòng năm 1951 về việc triển khai lực lượng Mỹ tại Greenland.

Thủ tướng Đan Mạch cũng cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ tập trung vào vấn đề an ninh, khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Greenland.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho rằng mọi thỏa thuận liên quan đến Greenland sẽ phải có sự tham gia của chính quyền Greenland và Vương quốc Đan Mạch.

Trước đó, ngày 22/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này mong muốn tiến hành “đối thoại hòa bình” với Mỹ đồng thời nhấn mạnh Greenland hiện tại muốn tiếp tục là một phần của Đan Mạch và việc xâm phạm chủ quyền là “lằn ranh đỏ.”

Thủ hiến Nielsen cũng nhấn mạnh sẽ lựa chọn Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và NATO thay vì Mỹ, đồng thời cho biết không nắm được nội dung về thỏa thuận khung liên quan tới Greenland mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21/1.

Theo nhandan.vn
