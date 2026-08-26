Thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông ở nhiều nơi

Dự báo khu vực Hà Nội Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên biển, ngày và đêm 23/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông vài nơi; phía nam nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng thành phố Huế, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 29-32 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc có mưa to đến rất to và dông; phía nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

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