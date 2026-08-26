  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 23/09/2026 08:35

Thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông ở nhiều nơi

Dự báo, ngày 23/9, Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chủ động từ cơ sở, sẵn sàng ứng phó mưa bãoNâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên taiLàm gác lửng, thích ứng với lũ

Dự báo khu vực Hà Nội Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh minh họa: Đ.T) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên biển, ngày và đêm 23/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông vài nơi; phía nam nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng thành phố Huế, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 29-32 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc có mưa to đến rất to và dông; phía nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-239-bac-bo-nam-bo-co-mua-rao-va-dong-o-nhieu-noi-post990373.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Thời tiếtBắc BộNam Bộ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CÁ LỒNG CHẾT HÀNG LOẠT TRÊN SÔNG BỒ:
Không thể “đánh cược” mãi với thời tiết

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, trên địa bàn xã Quảng Điền (TP. Huế) xảy ra liên tiếp 3 đợt cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt, gây thiệt hại cho người nuôi hàng tỷ đồng. Cá chết không chỉ gây tổn thất lớn về kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại nghề nuôi cá lồng theo hướng bài bản, khoa học và chủ động thích ứng với những biến động của môi trường.

Không thể “đánh cược” mãi với thời tiết
Thế giới trong vòng xoáy thời tiết cực đoan

Trong những năm gần đây, thế giới phải đối mặt với sự gia tăng dồn dập của các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và cường độ chưa từng có. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiệt độ trái đất liên tục lập các kỷ lục mới, trung bình tăng vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Thế giới trong vòng xoáy thời tiết cực đoan
Nhiều nước chống chọi thời tiết cực đoan

Giữa lúc các đợt nắng nóng tại châu Âu ngày càng xuất hiện thường xuyên, kéo dài và khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu, Tây Âu vừa ghi nhận tháng 6 nóng nhất kể từ khi có số liệu thống kê từ Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều nước chống chọi thời tiết cực đoan

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top