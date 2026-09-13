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Thế giới

Mỹ và Trung Quốc đàm phán giảm thuế quan đối với nông sản và năng lượng

ClockThứ Tư, 16/09/2026 08:54
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số nhóm hàng hóa chọn lọc gồm các lô hàng nông sản và năng lượng của Mỹ.

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 Cảng hàng hóa Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đây là tín hiệu đầy triển vọng cho thấy hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai cường quốc vào tuần tới có thể mở đường cho việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm qua.

Theo trang Bloomberg, các nguồn thạo tin tiết lộ các cuộc tiếp xúc song phương cũng có khả năng hướng tới một thỏa thuận hạ thuế đối với nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất có xuất xứ từ Trung Quốc. Những bước đi này dự kiến được triển khai theo kế hoạch cắt giảm thuế có đi có lại đã thống nhất trước đó, áp dụng cho quy mô thương mại khoảng 30 tỷ USD. Thuế suất tối huệ quốc (MFN) nhiều khả năng sẽ được khôi phục áp dụng đối với một số mặt hàng cụ thể nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhằm nhấn mạnh vai trò trung tâm của lĩnh vực nông nghiệp trong chương trình nghị sự, đại diện Tập đoàn kinh doanh nông sản quốc doanh Trung Quốc (COFCO) có thể sẽ tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du tới Mỹ để hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, phái đoàn doanh nghiệp gồm lãnh đạo của hơn 10 tập đoàn hàng đầu khác cũng đang được cân nhắc tham gia, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được chốt.

Dù một thỏa thuận như vậy chỉ mang phạm vi khiêm tốn - trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 400 tỷ USD chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, đây vẫn là minh chứng rõ nét cho thấy hai bên đang duy trì mức độ can dự thực chất nhằm gìn giữ thỏa thuận đình chiến thuế quan từng đạt được vào tháng 10/2025.

Một bước tiến cụ thể cũng sẽ cho thấy, Washington và Bắc Kinh hoàn toàn có năng lực giữ mối quan hệ song phương đi đúng quỹ đạo, bất chấp những rạn nứt ngày càng sâu sắc trong cách tiếp cận đối với quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) hay các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Đồng thời, kết quả này khẳng định Ủy ban Thương mại song phương - cơ chế được công bố khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa qua đang từng bước phát huy hiệu quả thực tế.

https://nhandan.vn/my-va-trung-quoc-dam-phan-giam-thue-quan-doi-voi-nong-san-va-nang-luong-post988796.html

Theo nhandan.vn
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