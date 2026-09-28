Trung Quốc, Mỹ tăng cường tham vấn kinh tế và thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. (Ảnh: THX)

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Mỹ nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại thuộc cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại, trước mắt để thảo luận về thỏa thuận giảm thuế đối ứng đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD, với thuế của khoảng 90% số sản phẩm của mỗi bên được giảm xuống mức tối huệ quốc (MFN). Hai bên sẽ triển khai thỏa thuận sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật trong nước.

Hai bên nhất trí đưa việc nhập khẩu than từ Mỹ vào khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại, tạo thuận lợi cho Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu than từ Mỹ trong hai năm 2027 và 2028. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc nhập khẩu than từ Mỹ sẽ bổ sung cho thị trường than trong nước, đồng thời mang lại nguồn thu ổn định và việc làm cho ngành công nghiệp than của Mỹ.

Hai bên cũng nhất trí thành lập Hội đồng Đầu tư Trung Quốc-Mỹ, nhằm tăng cường trao đổi về cơ hội và rào cản đầu tư; thành lập Nhóm công tác nông nghiệp, do Bộ Thương mại Trung Quốc và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đồng chủ trì, thảo luận về tiếp cận thị trường và các vấn đề pháp lý đối với sản phẩm nông nghiệp.

Hai bên đồng thuận về nguyên tắc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Trung Quốc sẽ xem xét và phê duyệt đơn đề nghị hoạt động và lập chi nhánh tại Trung Quốc của các tổ chức dịch vụ tài chính, gồm cả các tổ chức có vốn đầu tư của Mỹ. Hai bên thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI), tiến hành vòng đối thoại đầu tiên và thống nhất tổ chức vòng tiếp theo trước cuối tháng 11, đồng thời thiết lập kênh liên lạc về các sự cố liên quan đến AI.

Về việc hai nước gia hạn thỏa thuận “đình chiến thương mại” đến ngày 10/1/2027, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, quyết định này tạo điều kiện để cả hai bên đánh giá việc thực hiện thỏa thuận nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại.

https://nhandan.vn/trung-quoc-my-tang-cuong-tham-van-kinh-te-va-thuong-mai-post991661.html