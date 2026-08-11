  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 12/08/2026 08:52

Quốc hội thảo luận ở hội trường việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay (12/8), Quốc hội dành cả ngày làm việc ở hội trường để cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Đổi mới chính sách phân loại và phát triển đô thị: Những yêu cầu đặt ra cho HuếPhân quyền mạnh nhưng phải kiểm soát chặt quyền lựcHình thành một khuôn khổ thể chế mới cho quản trị và phát triển đô thị

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH) 

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Bộ trưởng Xây dựng sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Bộ trưởng Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình một số nội dung được đại biểu Quốc hội đề cập.

https://nhandan.vn/quoc-hoi-thao-luan-o-hoi-truong-viec-thanh-lap-thanh-pho-quang-ninh-thanh-pho-bac-ninh-post981285.html?gidzl=jXAo9Sq-TGAq3xibmYPm3BG0kIlKB79PemNkU8n_95pn0Ur-Y7fpNFLJkNJVAdTTyWsxU6HE7_yGoJvu00

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Quốc hộithảo luậnhội trường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Phân quyền mạnh nhưng phải kiểm soát chặt quyền lực

Ngày 11/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phân quyền mạnh nhưng phải kiểm soát chặt quyền lực
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Hoàn thiện cơ chế hòa giải và bồi thường để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 10/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Hoàn thiện cơ chế hòa giải và bồi thường để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân
Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tại dự thảo Luật Kiến trúc sửa đổi, bổ sung, Chính phủ đề xuất nhiều điểm mới như bỏ quy định về sát hạch hành nghề kiến trúc, bổ sung quy định về thi tuyển ý tưởng kiến trúc và tuyển chọn ý tưởng, phương án kiến trúc, và giảm số lượng công việc thiết kế kiến trúc cần cấp chứng chỉ hành nghề.

Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Chiều ngày 9/8, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu tới viếng, ghi sổ tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Kiểm soát chặt rủi ro ngân hàng, xây dựng khung pháp lý bền vững cho xuất bản số

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 9/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; đồng thời cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Kiểm soát chặt rủi ro ngân hàng, xây dựng khung pháp lý bền vững cho xuất bản số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top