Quốc hội thảo luận ở hội trường việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Bộ trưởng Xây dựng sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Bộ trưởng Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình một số nội dung được đại biểu Quốc hội đề cập.

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