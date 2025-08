Tăng trưởng bằng chất, bứt phá bằng thế

Lĩnh vực công nghiệp là điểm sáng lớn nhất trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố

Công nghiệp chuyển mình mạnh mẽ

Lâu nay, trong cơ cấu tăng trưởng của Huế, công nghiệp thường “yếu thế” so với các lĩnh vực khác. Song, nửa đầu năm 2025 đã chứng minh điều ngược lại: Công nghiệp không chỉ bứt tốc, mà còn vươn lên thành điểm sáng nổi bật.

Theo số liệu từ UBND TP. Huế, ngành công nghiệp - xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 12,72% trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, một số lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng ngoạn mục như, sản xuất ô tô tăng gấp 13 lần, sản xuất điện tăng 62,6%, sản xuất găng tay tăng hơn 3,4 lần… Những con số ấy không đơn thuần là sự phục hồi mà là dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại và có giá trị gia tăng cao.

Tại phiên họp thường kỳ của UBND TP. Huế tháng 6 vừa qua, ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính nhận định, sự xuất hiện của các dự án lớn như tổ hợp Kim Long Motor, nhà máy kính, nhà máy cát thạch anh công nghệ cao… cho thấy công nghiệp Huế đang dịch chuyển rõ rệt từ nhỏ lẻ sang quy mô, từ truyền thống sang công nghệ, từ phụ thuộc sang tự chủ.

Đi cùng với công nghiệp là những con số rất đáng chú ý về đầu tư trong nước. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng dự án Kim Long Motor được điều chỉnh tăng vốn thêm 21.000 tỷ đồng, một tín hiệu hiếm hoi trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang có xu hướng chậm lại trên phạm vi toàn quốc.

Đáng nói hơn, trong khi nhiều địa phương đang phải đối mặt với sự rút lui hoặc chờ đợi từ nhà đầu tư do vướng mắc mặt bằng, chính sách hay thủ tục kéo dài, thì Huế lại chứng minh khả năng "gỡ nút thắt" hiệu quả. Bằng việc duy trì hơn 420 phiên họp chỉ đạo trong 6 tháng, hoạt động liên tục của 4 tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, chính quyền Huế đang khẳng định vai trò một chính quyền hành động, không ngồi chờ cơ chế, không bị động trước thách thức.

Đặc biệt, việc sắp xếp 133 đơn vị hành chính cấp xã thành 40 đơn vị mới - một cuộc “đại phẫu” về tổ chức bộ máy không chỉ thể hiện quyết tâm đổi mới, mà còn là phép thử thực chất với năng lực điều hành. Kết quả bước đầu cho thấy, quá trình chuyển đổi không gây xáo trộn, không gián đoạn thủ tục hành chính. Mô hình mới đang phát huy tác dụng: Bộ máy hành chính trở nên tinh gọn, hiệu lực và gần dân hơn.

Tất nhiên, công nghiệp chỉ là một lát cắt trong bức tranh phát triển tổng thể của Huế. Dịch vụ vẫn là trụ cột lớn, với mức tăng trưởng 9,43%, chiếm gần 50% cơ cấu kinh tế; nông - lâm - ngư nghiệp dù chịu ảnh hưởng của thời tiết vẫn tăng 1,3%, cho thấy sự ổn định cần thiết. Nhưng điểm nổi bật là, các lĩnh vực tăng trưởng không rời rạc, mà hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau, giữa công nghiệp và dịch vụ, giữa sản xuất và đầu tư, giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính

Phát huy nội lực con người

Giữa bối cảnh nền kinh tế cả nước còn đối mặt nhiều thách thức, Huế không chỉ giữ vững đà tăng trưởng, mà còn có bước bứt phá ấn tượng, là một kết quả không dễ đạt được. Và sự tăng trưởng ấy không tách rời yếu tố con người.

Đến nay, Huế đã khởi công 342 nhà ở cho các hộ dân trong chương trình hỗ trợ nhà ở, đạt 100%; trong đó có 316 hộ hoàn thành, đạt 92,4%. Thành phố cũng đã giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động, tương đương 52% kế hoạch năm; đặc biệt, đã đưa gần 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 71% chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn Huế qua lăng kính những gam màu sáng, bởi ngành nông nghiệp đang gặp khó do biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường. Một số ngành sản xuất chủ lực như, bia, dệt may, xi măng vẫn gặp không ít khó khăn do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, ảnh hưởng của việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu... Một số dự án đầu tư dù đã khởi động nhưng tiến độ còn ì ạch, cho thấy vẫn còn “nút thắt” trong quản lý và điều hành cần tháo gỡ sớm.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Nguyễn Văn Phương, 6 tháng cuối năm sẽ là quãng thời gian đầy thử thách khi thiên tai, thời tiết diễn biến khó lường, lạm phát, biến động giá… Trước tình hình đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chủ động phòng, chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Phương cũng khẳng định quyết tâm cao độ để Huế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số trong năm 2025 không chỉ bằng những con số đẹp, mà còn bằng chất lượng phát triển thực chất và bền vững.