Phường Phú Xuân khen thưởng 4 tập thể, 11 cá nhân điển hình tiên tiến

Các lực lượng ra quân Ngày Chủ nhật Xanh trên địa bàn

Hội nghị nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiều lĩnh vực và tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

5 năm qua, nhiều phong trào thi đua đã được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trên địa bàn. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã giúp 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, toàn bộ 84 tổ dân phố được công nhận văn hóa, trong đó có 33 tổ giữ vững danh hiệu 5 năm liền. Hạ tầng đô thị được chú trọng với 54 tuyến đường, kiệt được chỉnh trang, trong đó 22 tuyến do người dân và doanh nghiệp cùng đóng góp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Quỹ “Vì người nghèo” của phường vận động được hơn 2,2 tỉ đồng, hỗ trợ xóa 14 nhà tạm, xây mới 5 nhà tình thương, sửa chữa 6 nhà “Đại đoàn kết”. Ngoài ra, hàng chục nghìn suất quà, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế đã được trao cho học sinh và hộ nghèo, góp phần giảm số hộ nghèo từ 458 xuống còn 130, hộ cận nghèo từ 662 xuống còn 289.

Khen thưởng 4 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 tại hội nghị

Cùng với phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” đã xây dựng và sửa chữa 29 căn nhà với kinh phí 1,7 tỉ đồng. Phường cũng tập trung triển khai nhiều công trình hạ tầng, trong đó có 55 tuyến đường kiệt được nâng cấp, cải tạo; đồng thời thực hiện tốt công tác di dời, giải tỏa khu vực I Kinh thành Huế với hơn 1.100 hộ dân. Các hoạt động an sinh cộng đồng như “Chủ nhật vì cộng đồng” đã trao tặng gần 14.000 suất quà, trị giá trên 2,7 tỉ đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phú Xuân xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đưa phong trào yêu nước phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng địa phương văn minh, giàu bản sắc, xứng tầm là trung tâm văn hóa - di sản của thành phố Huế.

Dịp này, UBND phường đã khen thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến, ghi nhận những nỗ lực đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cộng đồng.