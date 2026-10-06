Phối hợp chống thất thu thuế từ việc mua hàng lấy hóa đơn

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tập trung quản lý những lĩnh vực có nguy cơ thất thu

TP. Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi tiếp tục khơi thông các nguồn lực cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh mà còn đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả các nguồn lực hiện có, xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, chống thất thu ngân sách không đơn thuần là câu chuyện “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, mà quan trọng hơn là đảm bảo sự công bằng giữa những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật với những trường hợp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Trước yêu cầu đó, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/8/2026 về tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế và Thuế thành phố ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn yêu cầu, việc triển khai Chỉ thị số 25 phải được đo đếm bằng kết quả cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương; không để khoảng trống quản lý, bỏ sót nguồn thu hoặc nhiệm vụ chung nhưng trách nhiệm không rõ. Các đơn vị cần tăng cường đối chiếu dữ liệu hóa đơn, thanh toán, đăng ký kinh doanh để quản lý doanh thu thực tế; rà soát, phân loại từng khoản nợ thuế và kiểm soát nợ mới phát sinh. Cùng với đó, cơ quan thuế cần tiếp tục xử lý nợ đọng, rà soát từng khoản nợ, từng người nộp thuế trên từng địa bàn và phân loại tình trạng nợ để có giải pháp phù hợp. Cơ quan thuế phải kiểm soát chặt chẽ nợ mới phát sinh, không để nợ kéo dài sang những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, tăng thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu. Muốn có nguồn thu bền vững phải tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, hộ kinh doanh hoạt động ổn định, người dân có việc làm và thu nhập; đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bình đẳng.

Cán bộ phải gương mẫu đi đầu

Gắn với những yêu cầu trên, cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng” được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động hướng đến hình thành thói quen chủ động yêu cầu, nhận và lưu giữ hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Qua đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần phòng ngừa gian lận thương mại và chống thất thu ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, hóa đơn là căn cứ quan trọng để người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi khi phát sinh vấn đề về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành, đổi trả hoặc tranh chấp. Chủ động lấy hóa đơn còn góp phần thúc đẩy cơ sở kinh doanh công khai doanh thu, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị, mỗi cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên trước hết phải là người tiêu dùng gương mẫu, chủ động yêu cầu và nhận hóa đơn, từ đó vận động gia đình, người thân cùng thực hiện. Công tác tuyên truyền cần đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh; phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và người có uy tín. Hiệu quả cuộc vận động phải được đánh giá bằng sự chuyển biến trong nhận thức và thói quen của người dân, tránh triển khai hình thức.

Các hội, hiệp hội, ban quản lý chợ, doanh nghiệp cũng ký cam kết hưởng ứng chương trình

Đồng chí Nguyễn Chí Tài cũng đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ trách nhiệm lập, cung cấp hóa đơn, đồng thời hướng dẫn và tạo thuận lợi để khách hàng nhận, lưu giữ hóa đơn. Mặt trận các cấp cần nắm bắt khó khăn, kiến nghị của người dân và cơ sở kinh doanh, kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Thuế thành phố ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vận động người dân chủ động yêu cầu, nhận và lưu giữ hóa đơn. Quy chế xác định, việc tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, hướng về cơ sở, khu dân cư, phù hợp từng nhóm đối tượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì triển khai trong hệ thống, phối hợp với các tổ chức thành viên, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và lực lượng nòng cốt để vận động người dân. Nội dung lấy hóa đơn được lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hai cơ quan phối hợp xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền thống nhất, giải đáp những tình huống thường gặp theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các đợt tuyên truyền cao điểm được tổ chức tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, tuyến phố kinh doanh; kết hợp truyền thông trên nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở.

Lãnh đạo thành phố trao các suất quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn .

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn của người dân khi yêu cầu, nhận hóa đơn; chuyển thông tin về các trường hợp có dấu hiệu không lập, không giao hóa đơn đến cơ quan thuế ; giám sát việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị trong phạm vi phối hợp.

Các hội, hiệp hội, ban quản lý chợ, doanh nghiệp cũng ký cam kết hưởng ứng “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng 50 suất quà từ nguồn hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí 100 triệu đồng cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 10 phường: Mỹ Thượng, Thuận Hóa, Phú Xuân, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân, Hương An, Hóa Châu, Kim Long.