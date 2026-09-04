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ClockChủ Nhật, 13/09/2026 12:25

Thuế TP. Huế đề nghị cơ sở ăn uống, lưu trú kê khai đầy đủ doanh thu

HNN.VN - Thuế TP. Huế vừa gửi thư ngỏ đến các hộ kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ ăn uống và lưu trú trên địa bàn, đề nghị kê khai đầy đủ doanh thu, chấp hành quy định về hóa đơn và hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

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Cán bộ thuế rà soát các thông tin liên quan đến người nộp thuế. 

Động thái này hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 25 của UBND TP. Huế ngày 15/8/2026 về tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo thư ngỏ, cơ sở kinh doanh cần kê khai đúng, đủ, kịp thời toàn bộ doanh thu phát sinh, bao gồm doanh thu từ khách thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, đặt món hoặc đặt phòng qua nền tảng trực tuyến và sử dụng các dịch vụ đi kèm. Các cơ sở phải lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định. Cơ sở đang hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền và cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Thuế TP. Huế cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ cơ sở kinh doanh thực hiện thủ tục, thực thi chính sách pháp luật thuế, áp dụng công nghệ và hóa đơn điện tử. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định đối với hành vi cố tình che giấu doanh thu, chia nhỏ doanh thu để trốn thuế, không lập hóa đơn, sử dụng hai hệ thống sổ sách hoặc kê khai khống chi phí. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan điều tra theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ kịp thời.

Hoàng Loan
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