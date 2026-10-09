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ClockThứ Sáu, 09/10/2026 10:38

Phụ nữ Thanh Thủy hiến đất mở đường

HNN - Từ tuyên truyền, vận động đến những việc làm cụ thể, Hội LHPN phường Thanh Thủy đang tích cực phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong Cuộc vận động “Hiến đất mở đường”, góp phần mở rộng hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Thanh Thủy đồng thuận hiến đất mở đườngHương Trà phát huy vai trò cộng đồng trong xây dựng đô thị văn minhLan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Người dân TDP Thủy Phương 6 cùng chung tay hiến đất mở đường. Ảnh: Hội LHPN phường Thanh Thủy 

Hiến đất mở rộng đường quê

Thực hiện Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, Hội LHPN phường Thanh Thủy chủ động xây dựng kế hoạch, đưa nội dung tuyên truyền đến từng chi hội, tổ phụ nữ và hội viên. Hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội của phường đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường giao thông đối với đời sống và diện mạo khu dân cư.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ tại Dự án nâng cấp đường bê tông các kiệt đường Dạ Lê. Tại Tổ dân phố Thủy Phương 6, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu sát đến từng hộ dân. Kết quả, 22 hộ đã tự nguyện hiến gần 2.936m² đất để mở rộng đường.  Đằng sau những con số là sự đồng thuận, sẻ chia và tinh thần vì lợi ích chung của nhiều gia đình, trong đó có những hội viên phụ nữ sẵn sàng dành một phần diện tích đất của gia đình để góp sức mở đường.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lề, hội viên Chi hội Phụ nữ Thủy Phương 6, là một trong những hộ tiêu biểu khi tự nguyện hiến 455m² đất tại tuyến kiệt 220 - Dạ Lê. Bà Lề chia sẻ: “455m² đất là diện tích không nhỏ nhưng nếu đường được mở rộng thì gia đình tôi và bà con trong khu vực đều được hưởng lợi. Đường rộng, sạch đẹp, việc đi lại, sinh hoạt cũng thuận tiện hơn. Vì vậy, khi địa phương vận động, gia đình tôi đồng thuận”.

Bên cạnh vận động hiến đất, Hội LHPN phường Thanh Thủy còn lồng ghép Cuộc vận động với các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Hội viên phụ nữ tích cực vận động gia đình bàn giao mặt bằng, phát quang cây cối, thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến kiệt, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng trước và sau khi đường được nâng cấp.

Góp sức xây dựng đô thị văn minh

Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Thủy cho biết, để Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” đạt hiệu quả, Hội xác định công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, sát từng khu dân cư, từng hộ gia đình; đồng thời chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên phụ nữ, từ đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Theo bà Ngân, kết quả vận động tại các tuyến kiệt Dạ Lê cho thấy, khi người dân được tuyên truyền đầy đủ, thấy rõ lợi ích thiết thực và lâu dài, họ sẵn sàng chung tay cùng địa phương. Đây cũng là cơ sở để Hội tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong các phong trào xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Những tuyến kiệt được mở rộng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy và nâng cao chất lượng đời sống tại khu dân cư. Quan trọng hơn, khi người dân trực tiếp góp đất, góp công sức cho công trình chung, trách nhiệm giữ gìn và phát huy hiệu quả công trình cũng được nâng lên.

Thảo Vy
 Từ khóa:
Phụ nữThanh Thủyhiến đấtmở đường
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