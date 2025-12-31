Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, có nơi dưới 7 độ C

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 1/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm 3-5 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Từ nay đến ngày 4/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét, trong khi đó Nam Trung Bộ cục bộ có mưa to và dông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét

Dự báo chiều tối và đêm 1/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm 1/1 và sáng 2/1, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C và cần đề phòng xảy ra băng giá, Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội từ tối và đêm 1/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Để ứng phó với không khí lạnh tăng cường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời, các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Từ tối và đêm 1/1, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-5m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực đêm 1/1 đến ngày 4/1

Từ đêm 1/1 đến ngày 2/1, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày có mưa vài nơi, trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa, riêng đêm có mưa rải rác, trời chuyển rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Từ ngày 3-4/1, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, riêng vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế , phía Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vài nơi, từ gần sáng 2/1 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Từ ngày 3-4/1, có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C. Từ ngày 3-4/1, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Từ ngày 3-4/1, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

am Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ ngày 3-4/1, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C./.