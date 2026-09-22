Xây dựng nếp sống văn minh từ cơ sở

Lực lượng chức năng phường Vỹ Dạ nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán.

Chung tay giữ gìn cảnh quan

Đi trên nhiều tuyến đường ở các phường, xã của TP. Huế, dễ nhận thấy diện mạo đô thị đang có những chuyển biến rõ nét. Đường phố được chỉnh trang, vỉa hè từng bước thông thoáng, rác thải được thu gom thường xuyên hơn. Tại nhiều khu dân cư, người dân cũng dần hình thành ý thức giữ gìn cảnh quan chung, góp phần tạo nên không gian sống sạch sẽ, văn minh. Ở khu vực nông thôn, những con đường đất đá, lầy lội trước đây nay được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Khi đêm xuống, ánh điện trải dài trên các tuyến đường, góp phần làm cho phố phường, làng quê thêm sáng, đẹp và an toàn.

Để có được những đổi thay ấy là cả quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động người dân của cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị, bằng những việc làm cụ thể như, xây dựng “Tuyến đường không rác thải”, “Tuyến đường hoa”, phong trào “Chủ nhật xanh”... Từ những việc làm gần gũi đó, ý thức cộng đồng từng bước được nâng lên, cảnh quan xanh, sạch, đẹp cũng được hình thành từ cơ sở.

Ông Lê Đức Phi, một hộ kinh doanh hàng ăn tại khu vực gần chân Đập Đá (phường Vỹ Dạ) cho biết: “Trước đây việc kinh doanh, buôn bán có hơi nhếch nhác. Sau khi được lực lượng địa phương phường tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, chúng tôi sắp xếp lại cho gọn gàng hơn. Không những thế, tôi còn vận động các hộ kinh doanh khác cùng nâng cao ý thức giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường”.

Tại phường An Cựu, công tác lập lại trật tự đô thị được thường xuyên triển khai, song tình trạng sử dụng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn còn xảy ra. Việc người dân đổ rác tại các điểm tập kết cũng là vấn đề lực lượng chức năng phải thường xuyên nhắc nhở.

Ông Trần Quốc Ngọc, người dân sinh sống dọc tuyến kênh đào Nam sông Hương (phường An Cựu) chia sẻ: “Trước đây, rác đọng lại khá nhiều, cây cỏ mọc um tùm, gây ách tắc dòng kênh. Nay kênh được nạo vét, khơi thông, cảnh quan sạch sẽ, thông thoáng hơn. Người dân thấy môi trường được làm sạch nên có ý thức hơn, không còn đổ rác xuống kênh như trước. Bộ mặt đô thị ngày càng được đổi thay từng ngày”.

Nhiều đoạn trên tuyến kênh đào Nam sông Hương đã được nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Kiên trì xử lý, giữ nếp đô thị

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động, ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; nhắc nhở, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Anh Lê Hoàng Long, nhân viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu cho biết: “Vẫn còn một số cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm, để xe không đúng quy định; tự ý lắp biển hiệu, mái che, mái vẩy hoặc sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Thời gian tới, tổ công tác tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, góp phần xây dựng phường An Cựu ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Qua các đợt tiếp xúc cử tri, người dân cũng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, như: Rác thải tại các tuyến sông, kênh mương; các điểm tập kết rác tự phát; nhà ở xen lẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ; cây xanh, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lấn chiếm lối đi; cùng những bất cập về thoát nước tại một số khu dân cư, khu đô thị mới.

Ông Trần Cao Minh Thắng, tổ viên Tổ trật tự đô thị phường Vỹ Dạ cho biết: “Ngày nào chúng tôi cũng chia thành các tổ để nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm, nhất là buôn bán hàng rong, đậu đỗ xe lộn xộn, không đúng quy định. Tuy nhiên, một số người vì lợi nhuận trước mắt mà chưa chú ý đến việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Rác thải vẫn là vấn đề khó, bởi một bộ phận người dân chưa hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian. Vì vậy, công việc tuyên truyền, vận động sẽ còn phải thực hiện lâu dài”.

Trước thực tế này, trong tháng 9/2026, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý, tháo dỡ các mái che, mái vẩy di động vi phạm trật tự đô thị, gây cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, việc triển khai được thực hiện qua 4 giai đoạn, với các mốc thời gian cụ thể từ nay đến hết năm 2026. Trước hết là tuyên truyền, vận động, rà soát và tổ chức cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ký cam kết chấp hành. Tiếp đó, các trường hợp vi phạm được vận động tự tháo dỡ; địa phương hỗ trợ tháo dỡ đối với những trường hợp cần thiết. Với các trường hợp cố tình không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định. Sau cùng là duy trì kết quả, thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và chống tái vi phạm.

“Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để tình trạng vi phạm trật tự đô thị tái diễn hoặc kéo dài trên địa bàn quản lý. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý không gian đô thị, góp phần xây dựng TP. Huế xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn”, đồng chí Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.