Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ đối tác y học cổ truyền

Giới thiệu một số loại đông dược tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sự hợp tác này kết hợp những kiến thức truyền thống và những đổi mới khoa học hiện đại và hoàn toàn phù hợp với chủ đề của Hội nghị năm nay: "Khôi phục thế cân bằng: Khoa học và Thực hành sức khỏe và an sinh".

Được đồng tổ chức bởi Trung tâm Y học cổ truyền toàn cầu của WHO (WHO-GTMC) và Bộ Ayush (Y học cổ truyền), Chính phủ Ấn Độ, Hội nghị Thượng đỉnh sẽ khám phá cách các hệ thống kiến thức truyền thống có thể đóng góp như thế nào vào các giải pháp sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học, toàn diện và bền vững.

Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ đã được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các hội thảo chuyên biệt và các cuộc tiếp xúc cấp cao, phản ánh cam kết chung của cả hai nước trong việc tăng cường chăm sóc sức khỏe tích hợp.

Ông Prataprao Jadhav, Quốc vụ khanh phụ trách Bộ Ayush (Y học cổ truyền), đồng thời là Quốc vụ khanh Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình, Chính phủ Ấn Độ, đã phát biểu: "Ấn Độ và Việt Nam là đối tác tự nhiên trong việc thúc đẩy phong trào toàn cầu về y học cổ truyền dựa trên nghiên cứu khoa học. Khi chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu của WHO tại New Delhi, kết quả hợp tác chung của hai nước đã phản ánh một tầm nhìn chung - kết hợp các hệ thống kiến thức truyền thống với sự đổi mới hiện đại để cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, dễ tiếp cận và bền vững cho thế giới".

Ông Vaidya Rajesh Kotecha, Thứ trưởng Ayush, nhấn mạnh rằng: "Quan hệ hợp tác của hai nước thể hiện việc y học cổ truyền dựa trên các bằng chứng khoa học có thể củng cố hơn nữa hệ sinh thái nghiên cứu và y tế công cộng. Cùng nhau, Ấn Độ và Việt Nam đã và đang xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe tích hợp phù hợp với Chiến lược y học cổ truyền của WHO cho giai đoạn 2025-2034".

Bộ Ayush đã tổ chức một Hội thảo về y học cổ truyền và y học bổ sung trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Mekong-Ganga (MGC) tại Ấn Độ, quy tụ các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong khu vực. Một đoàn đại biểu gồm 5 thành viên từ Việt Nam thuộc Cục Quản lý y dược cổ truyền tham gia sự kiện này, giúp tăng cường hơn nữa hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực y học cổ truyền và y học bổ sung. Ngày Quốc tế Yoga cũng được tổ chức hàng năm tại Việt Nam với sự nhiệt tình tham gia của mọi người dân trong xã hội.

Trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu về cây dược liệu, nâng cao năng lực, chia sẻ kiến thức và hợp tác quản lý, mối quan hệ đối tác của hai quốc gia là một thí dụ điển hình về cách y học cổ truyền có thể truyền cảm hứng cho những đổi mới y tế khu vực và toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh 2025 tại New Delhi sẽ cung cấp một nền tảng quan trọng để cả hai quốc gia tái khẳng định cam kết chung nhằm thúc đẩy lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học và toàn diện cho thế giới.