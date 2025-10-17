Báo chí địa phương tìm hướng quản trị tòa soạn đa phương tiện

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao đổi tại tọa đàm

Gợi ý này được bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đưa ra tại Tọa đàm “Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay”.

Tọa đàm do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại TP. Huế ngày 17/10 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Mô hình mới đòi hỏi người làm báo phải đa năng

Cùng với việc kiện toàn, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, việc quy hoạch sắp xếp hệ thống báo chí của các tỉnh/thành cũng được thực hiện bằng việc chuyển đổi mô hình hoạt động hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương thành một đầu mối thống nhất, tinh gọn và chuyên nghiệp hơn.

Thế nhưng các cơ quan báo chí sau khi hợp nhất chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý và vận hành tòa soạn đa phương tiện. Trong bối cảnh truyền thông chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí cần được cập nhật tư duy mới về tổ chức nội dung, mô hình sản xuất - phân phối - quản trị tòa soạn hiện đại, bảo đảm thích ứng linh hoạt, giữ vững tôn chỉ mục đích, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng thông tin phục vụ người dân.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho rằng, ngoài hội tụ các nền tảng số, các cơ quan báo chí địa phương cần tinh gọn bộ máy, tránh trùng lặp nhiệm vụ, giảm tầng nấc trung gian; thực hiện tự chủ một phần tài chính để vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, vừa phát triển dịch vụ truyền thông, hợp đồng quảng cáo, hợp tác sản xuất.

Nhấn mạnh đến yếu tố nội dung, bà Thảo cho rằng cần lấy công chúng làm trung tâm thay vì nặng tính “công báo”. Bên cạnh đó, phải đa dạng hóa thể loại như bản tin nhanh, video ngắn, podcast, talkshow, phóng sự điều tra, giải trí - văn hóa - thể thao; chú trọng đến phân khúc khán giả như người trẻ, trung niên, người cao tuổi để có kênh chuyển tải phù hợp. Bản sắc địa phương cũng là điểm nhấn tùy theo đặc thù của từng cơ quan truyền thông.

Để tòa soạn đa loại hình hoạt động hiệu quả, theo bà Thảo, không thể không ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số như tận dụng AI, đầu tư studio số, livestream, đồ họa 3D, infographic… Để thực hiện công việc này, cần phát triển nguồn nhân lực bằng cách đào tạo người làm báo đa năng, có thể viết - quay - dựng - đồ họa - trực tiếp số; bồi dưỡng kỹ năng báo chí dữ liệu, báo chí giải pháp, báo chí điều tra; nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin để khai thác nguồn tin quốc tế. Đặc biệt, cần có cơ chế đãi ngộ linh hoạt, thu hút và giữ chân nhân sự giỏi, kể cả cộng tác viên ngoài biên chế.

Một nội dung, nhiều sản phẩm, đa nền tảng

Dẫn chứng thực tế tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Huế - cho hay, sau khi hợp nhất, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã vận hành cơ học đối với 2 bộ phận chuyên môn là Phòng Báo in - Báo Điện tử và Phòng Phát thanh - Truyền hình.

Việc vận hành cơ học này mang tính tạm thời để đảm bảo tập trung công tác tuyên truyền trong thời điểm cả nước bước vào công cuộc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp và Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng, cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương…

“Tuy nhiên, ngay từ những buổi đầu, Ban Biên tập đã xác định phải nhanh chóng để tiến tới hình thành một tòa soạn hội tụ từ đầu năm 2026; đảm bảo việc vận hành thực hiện một nội dung, nhiều sản phẩm và lan tỏa trên đa nền tảng”, bà Nam khẳng định.

Ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam điều hành tọa đàm, lắng nghe ý kiến từ đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương

Thế nhưng, câu hỏi hội tụ như thế nào vẫn là vấn đề đặt ra và cần được bàn thảo kỹ lưỡng từ khâu điều hành của Ban Biên tập; nâng cao chất lượng từng sản phẩm ở các loại hình báo chí; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức điều hành tòa soạn hội tụ… Trước tình hình đó, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Huế mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện, đa nền tảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đồng thời có những tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng điều hành, quản trị mô hình tòa soạn hội tụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt.

Nhìn từ các tờ báo tên tuổi quốc tế về việc thay đổi sang tòa soạn hội tụ để đáp ứng nhu cầu của công chúng, PGS. TS. Đinh Thị Thúy Hằng (cố vấn cấp cao của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ nhiệm Khoa Marketing và Truyền thông - Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQG Hà Nội) cho rằng, đó là yếu tố sống còn.

Lấy ví dụ như South China Morning Post, bà Hằng cho hay, tờ báo này đã thay đổi từ báo in truyền thống sang số hóa với mục tiêu tạo ra tờ báo có thương hiệu trên thế giới, giới thiệu những vấn đề xảy ra thông qua video ngắn phát trên các nền tảng xã hội rồi chuyển đến người xem toàn cầu.

Việc thay đổi này bắt đầu từ một bộ phận video với 6 nội dung trụ cột: Thời sự, giải thích, xu hướng, đời sống, phim tài liệu ngắn, fun/studio (giải trí, vlog, talkshow). Các nội dung này sau đó được phát trên 3 nền tảng chính youtube, facebook và tiktok. Và kết quả mang lại cho tờ báo này rất rõ ràng: Mở rộng độc giả quốc tế, tăng trưởng thương hiệu toàn cầu, cho đến doanh thu từ quảng cáo đến các giải thưởng quốc tế.