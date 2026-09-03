23 cá nhân đạt giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết

Trao giải cho các thí sinh xuất sắc đạt giải Nhất.

Tham dự có UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện các tổ chức cơ sở đảng và các thí sinh đạt giải tại hội thi.

Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 3 - 30/8/2026, Hội thi thu hút 166.315 lượt dự thi. 44/44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đều tích cực hưởng ứng, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Tuần thi đầu tiên có số lượt dự thi cao nhất, với 44.312 lượt.

Không chỉ thu hút người tham gia trên địa bàn thành phố, hội thi còn nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với 21.907 lượt dự thi.

Ban Tổ chức xây dựng 4 bộ câu hỏi cho từng tuần thi. Mỗi bộ gồm 15 câu hỏi chính và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng cả 15 câu. Nội dung câu hỏi tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, được lựa chọn và bố cục theo hướng dễ hiểu, thuận tiện cho người tham gia tìm hiểu, tiếp cận.

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và hưởng ứng hội thi.

Hội thi được triển khai trên nền tảng Hue-S, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia bằng các thiết bị thông minh có kết nối internet. Qua đó, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa nội dung nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho 23 cá nhân đạt giải, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng khen thưởng 5 tập thể có thành tích tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và hưởng ứng hội thi, gồm: Đảng bộ UBND thành phố, Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ xã Phú Vang, Đảng bộ phường Thuận An và Đảng bộ xã Phú Lộc.