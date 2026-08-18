Xử phạt chủ tàu du lịch vi phạm quy định bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Văn L. ký vào biên bản vi phạm.



Hành vi vi phạm được phát hiện qua nguồn tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến tàu du lịch biển hiệu N. H., do ông Nguyễn Văn L. làm chủ. Ông L. có hành vi vứt, bỏ rác thải trên sông Hương gây bức xúc trong dư luận.

Theo quy định, UBND phường Thuận Hóa xử phạt ông Nguyễn Văn L. 1,5 triệu đồng. Người vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu; trường hợp gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm do hành vi vi phạm gây ra. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định; toàn bộ chi phí tổ chức thực hiện do người vi phạm chi trả.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn L. phải nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật; đồng thời, mỗi ngày chậm nộp tiền phạt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Việc xử phạt cho thấy chính quyền địa phương đang tăng cường xử lý các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường, nhất là tại khu vực đô thị và những nơi có hoạt động du lịch. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị và xây dựng môi trường du lịch văn minh, sạch đẹp trên địa bàn phường Thuận Hóa.