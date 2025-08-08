Hỗ trợ thanh niên Việt Nam kỹ năng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2024 Đặng Quỳnh Anh (thứ 3 từ trái sang) và một số gương mặt nữ sinh tiêu biểu tham gia check-in hưởng ứng Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Theo nội dung thỏa thuận, TikTok Việt Nam sẽ đồng hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong hỗ trợ, trang bị một số kỹ năng cho các bạn trẻ, tiêu biểu như tự quản lý bản thân, giao tiếp và ứng xử, giải quyết vấn đề, bảo vệ bản thân, xử lý tình huống, quản trị tài chính cá nhân, sử dụng công nghệ và quan trọng hơn cả là kỹ năng xử lý thông tin, phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm (hàng đầu, bên phải) và ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam trao biên bản hợp tác.

Hai bên cũng sẽ tập trung vào các hoạt động lớn như Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc”, “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, “Chia sẻ cùng thầy cô”, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia, "Thanh niên sống đẹp”, "Tỏa sáng Nghị lực Việt”, tuyên dương doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc...

Liên quan đến lĩnh vực thanh niên khởi nghiệp, TikTok Việt Nam sẽ hỗ trợ các bạn trẻ thông qua nhiều chương trình vinh danh sản phẩm OCOP, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ứng dụng thương mại điện tử, định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua các nền tảng của TikTok.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, việc ký kết hợp tác giữa hai bên không chỉ là một bước tiến trong công tác truyền thông, mà còn là hành động cụ thể hóa chiến lược phát triển toàn diện thanh niên thời đại số.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm chia sẻ ý kiến tại buổi lễ ký kết.

"Đây là khởi đầu của một hành trình chiến lược giữa tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và một nền tảng công nghệ có trách nhiệm để nâng cao năng lực số, kỹ năng sống, thúc đẩy khởi nghiệp, lập nghiệp bền vững cho thanh niên, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam một cách sáng tạo trên không gian mạng", đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên phạm vi cả nước nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tạo không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng hành động, việc làm cụ thể, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Các đại biểu check-in hưởng ứng Chiến dịch tại trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Diễn ra đến ngày 2/9, Chiến dịch dành cho công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, tham gia bằng hình thức sáng tác video clip và chụp ảnh check-in với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Qua mỗi chặng của Chiến dịch, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn, trao thưởng tặng tác giả của 10 video clip và 10 ảnh check-in lan tỏa mạnh nhất trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, Instagram, Facebook.