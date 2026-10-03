Tết Nguyên đán năm 2027: Công chức-viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục

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Công chức-viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi

Ngày 9/10, Bộ Nội vụ đã có thông báo số 11483/TB-BNV về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức-viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027, Bộ trưởng Nội vụ thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp thực hiện.

Cụ thể, cán bộ, công chức-viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (sau đây gọi tắt là công chức-viên chức) nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) năm 2027 như sau:

Nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức-viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Theo đó, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 gồm 7 ngày liên tục từ thứ năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi), bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 kéo dài 4 ngày liên tục

Cũng theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức-viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 là 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2027 Dương lịch và 1 ngày liền kề sau là ngày 3/9/2027.

Cụ thể, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ năm, ngày 2/9/2027, đến hết chủ nhật ngày 5/9/2027 Dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ quy định tại các nội dung trên của Thông báo này phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt tổ chức và nhân dân; trong đó, lưu ý cử công chức-viên chức ứng trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đối với người lao động không phải là cán bộ, công chức-viên chức, người sử dụng lao động thực hiện phương án nghỉ như dưới đây:

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ theo một trong các phương án sau: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi. Việc xây dựng phương án bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn số ngày nghỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027: Người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9/2027 Dương lịch và 1 ngày 1/9/2027 hoặc 3/9/2027 Dương lịch.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức-viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế, xã hội; bảo đảm cung-cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung-cầu lao động; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.

Các dịp nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Bộ trưởng Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân biết, thuận tiện trong việc liên hệ giải quyết công việc.

https://nhandan.vn/tet-nguyen-dan-nam-2027-cong-chuc-vien-chuc-duoc-nghi-7-ngay-lien-tuc-post994234.html?gidzl=_NM7IoV0b3B_Q8vBAT-JDFzkZKq-YiSwistK5shTdcssRDOKFzFEQE4qW1TjrfrfiJE54MJlXYjE8y2PC0