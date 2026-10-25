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Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

HNN.VN - Chiều 28/10, Ban Tổ chức Thành ủy Huế tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị.

Xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trịKết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị Khẩn trương rà soát vị trí việc làm, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và các xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu được hướng dẫn rà soát, xác định vị trí việc làm, xây dựng cơ sở dữ liệu và phương án biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, có quy trình nghiệp vụ 8 bước, từ rà soát nhiệm vụ, xác định sản phẩm công việc, đo thời gian thực hiện, đánh giá tác động đến xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, tính toán nhu cầu nhân lực, lập phương án biên chế và chuẩn hóa, tổng hợp dữ liệu.

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch số 111-KH/TU ngày 25/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, nhằm thống nhất cách thức triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực, bố trí và sử dụng biên chế phù hợp với tổ chức bộ máy, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Hải Thuận
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