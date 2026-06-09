Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát

Đồng chí Phạm Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Quy định 132-QĐ/TW; đồng chí Phan Viết Giảng, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát, trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Theo báo cáo, Đảng ủy và lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc và thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã thụ lý, giải quyết 10.693/13.242 vụ việc, đạt tỷ lệ 80,7%; trong đó Tòa án nhân dân thành phố giải quyết 1.197/1.496 vụ việc, đạt 80,01%; các Tòa án nhân dân khu vực giải quyết 9.496/11.746 vụ việc, đạt 82,5%. Trong kỳ báo cáo có 228 vụ án quá hạn, chủ yếu do nguyên nhân khách quan liên quan đến đương sự, thẩm định tài sản và ủy thác tư pháp.

Đảng ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy tắc ứng xử, kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố và các phòng chuyên môn đã giải trình, làm rõ các nội dung Đoàn giám sát quan tâm, đồng thời thống nhất bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến yêu cầu Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực chất; chú trọng kiểm tra tại cơ sở, không chỉ dựa vào báo cáo. Đồng thời, rà soát việc phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc và quy chế phối hợp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra dẫn đến vi phạm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý cần chủ động phát hiện, chấn chỉnh ngay từ đầu những biểu hiện, thiếu sót; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời xem xét, bố trí, sắp xếp những trường hợp cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sử dụng cán bộ đúng năng lực, đúng quy định.

Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Tòa án với các cơ quan tiến hành tố tụng và đơn vị liên quan; chủ động trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các vụ việc còn có ý kiến khác nhau; giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm trong công việc.

Đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, cần rà soát toàn diện, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để tập trung giải quyết dứt điểm; phân biệt rõ những vướng mắc do cơ chế với sai phạm do yếu tố con người, bảo đảm xử lý đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố khẩn trương rà soát quy trình, quy chế, trách nhiệm được giao; khắc phục ngay những tồn tại đã được chỉ ra; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.