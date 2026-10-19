Tôn vinh tình hữu nghị bền chặt, mở ra chương mới trong quan hệ đối tác Việt Nam - Đan Mạch

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam kiêm nhiệm Lào Lina Gandløse Hansen

Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/11/1971. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm cấp Nhà nước thứ hai giữa hai nước.

Đại sứ Lina Gandøse Hansen đánh giá trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi lớn, việc các quốc gia quy mô vừa và nhỏ như Đan Mạch và Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ, phát triển hợp tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Theo Đại sứ, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi về các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, giải pháp xanh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, giáo dục, lương thực, thực phẩm bền vững, văn hóa, cũng như hợp tác quốc tế... nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

55 năm vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Việt Nam và Đan Mạch không ngừng củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác và từng bước nâng tầm quan hệ song phương.

Năm 1993, Việt Nam trở thành quốc gia đối tác trong chương trình hợp tác phát triển của Đan Mạch (Danida). Năm 2009, Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng thân Henrik thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Năm 2013, Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chương trình hợp tác phát triển Danida tại Việt Nam kết thúc năm 2015, phản ánh quá trình chuyển dịch trong quan hệ song phương theo hướng mở rộng các lĩnh vực hợp tác và tăng cường tính đối tác.

Tháng 11/2021, Đan Mạch phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Năm 2022, Thái tử kế vị và Công nương Đan Mạch thăm Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp gồm 35 công ty, góp phần thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tháng 11/2023, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tập trung vào chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Lina Gandløse Hansen, Hoàng gia Đan Mạch có mối liên hệ lịch sử với Việt Nam. Hoàng thân Henrik từng trải qua năm năm đầu đời tại Hà Nội trước khi trở về Đan Mạch học tập. Khi còn là Thái tử kế vị và Công nương, Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đã có hai chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, gần nhất vào năm 2022.

Từ hỗ trợ phát triển sang quan hệ đối tác bình đẳng

Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam – Đan Mạch đã chuyển từ hợp tác hỗ trợ phát triển sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi, với các lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng. Hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ hai nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, an toàn lương thực, y tế, giáo dục, đào tạo nghề và thống kê.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh trở thành xu thế phát triển chủ đạo, quan hệ Đối tác chiến lược xanh Việt Nam-Đan Mạch là khuôn khổ quan trọng để hai nước khai thác thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau và mở rộng hợp tác thực chất.

Theo Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, hiện có khoảng 150 doanh nghiệp Đan Mạch có mặt tại Việt Nam, đưa Đan Mạch trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn thứ ba tại Việt Nam.

Năm 2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 40 của Đan Mạch, với tổng kim ngạch thương mại đạt 11,3 tỷ đồng krone Đan Mạch (1,7 tỷ USD).

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau, mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, năng lượng là một trong những trụ cột hợp tác nổi bật giữa hai nước. Từ năm 2013, Việt Nam và Đan Mạch triển khai Chương trình Đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch (DEPP), theo đó, Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam trong quy hoạch năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thúc đẩy phát triển carbon thấp.

Đan Mạch cũng là thành viên tích cực của Nhóm Đối tác Quốc tế (IPG) hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ngày 1/11/2023, hai nước thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh Việt Nam – Đan Mạch, hướng tới thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao tham vọng khí hậu toàn cầu và bảo đảm quá trình chuyển đổi công bằng, bao trùm./.