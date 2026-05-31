Bế mạc Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Ấn Độ

Trưởng đoàn tham gia diễn tập Seychelles trao Kỷ niệm chương Diễn tập cho Trưởng đoàn Việt Nam.

Lễ bế mạc khép lại hai tuần diễn tập sôi động với sự tham gia của 450 quân nhân từ 13 quốc gia (Bhutan, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Việt Nam và nước chủ nhà Ấn Độ). Diễn tập nhằm nâng cao năng lực phối hợp hiệp đồng đối phó với các mối đe dọa an ninh chung trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trung tướng Dhiraj Seth, Phó Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ chủ trì Lễ bế mạc.

Đoàn quan sát Diễn tập của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn đã dự Lễ bế mạc Diễn tập, tham gia quan sát trình diễn diễn tập tổng hợp thực địa, tham quan trưng bày vũ khí, trang bị của Lục quân Ấn Độ và tham quan Triển lãm công nghiệp quốc phòng Ấn Độ được tổ chức bên lề Diễn tập.

Tại Lễ bế mạc Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trưởng đoàn quan sát Diễn tập của các nước lần lượt trao Kỷ niệm chương Diễn tập cho từng Trưởng đoàn của các nước. Trưởng đoàn quan sát Diễn tập của Việt Nam được Ban tổ chức bố trí trao Kỷ niệm chương Diễn tập cho Trưởng đoàn nước chủ nhà Ấn Độ.

Trong khuôn khổ Diễn tập, đoàn đại biểu các nước đã dự và quan sát trình diễn diễn tập tổng hợp thực địa theo kịch bản tình huống giả định là một lực lượng hỗn hợp đa quốc gia của quân đội khu vực triển khai hiệp đồng tác chiến bình ổn ở địa hình bán sơn địa và rừng núi đối phó với các mối đe dọa an ninh phi đối xứng và hỗn hợp.

Lực lượng của Việt Nam triển khai trong đội hình các trung đội hỗn hợp đa quốc gia thực hiện các nhiệm vụ như: đổ bộ đường không bằng trực thăng; lập trạm kiểm soát cơ động và lục soát; thiết lập hàng rào bảo vệ vòng trong, vòng ngoài; đột kích mục tiêu; tiến hành các hoạt động dân vận. Đoàn Việt Nam còn tham gia các nội dung diễn tập tổng hợp trong các ngày trước đó như: thiết lập căn cứ tác chiến tạm thời, tiến hành tuần tra khống chế địa bàn, phục kích và chống phục kích, vượt chướng ngại vật, leo núi và tụt dây, bắn trong các điều kiện…

Diễn tập tổng hợp thực địa là hình thức huấn luyện cao nhất nhằm đánh giá tổng thể kết quả huấn luyện kỹ chiến thuật, khả năng phối hợp, hiệp đồng của các thành phần lực lượng trong xử lý các mối đe dọa an ninh chung trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trong suốt thời gian Diễn tập, đoàn Việt Nam đã được Ban tổ chức và các đoàn bạn đánh giá cao và có ấn tượng sâu sắc về tính kỷ luật, chuyên nghiệp, trình độ kỹ chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đồng bộ, khả năng thích ứng nhanh và phối hợp hiệu quả với lực lượng các nước, đóng góp tích cực vào kết quả của các bài tập và diễn tập tổng hợp. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn, huấn luyện trong điều kiện thời tiết bất thường và địa hình phức tạp, gặp rào cản về ngôn ngữ nhưng các sĩ quan, quân nhân đoàn Việt Nam vẫn hoàn thành tốt các nội dung, tình huống theo yêu cầu của diễn tập trong môi trường đa quốc gia và của Ban tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động huấn luyện chuyên môn, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia đầy đủ và thể hiện tốt trong các nội dung thi đấu như: bắn súng và vượt chướng ngại vật, giao lưu thi đấu thể thao.

Việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là cơ hội để cán bộ, quân nhân giao lưu, trao đổi, chia sẻ và học hỏi chuyên môn, kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng xử lý các tình huống trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lực lượng và đối phó với các mối đe dọa an ninh chung trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Đồng thời, tham gia Diễn tập còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Ấn Độ và các nước tham gia Diễn tập trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

