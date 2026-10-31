Bình đẳng bắt đầu từ sự sẻ chia

Hội LHPN phường Thuận Hóa luôn quan tâm, đồng hành cùng hội viên.

Sẻ chia từ mái ấm

Vừa từ xưởng hương trầm về, thay vội bộ đồ bảo hộ, anh Nguyễn Ngọc Cường, phường Thủy Xuân, tất tả đi đón con tan học. Về nhà, thấy vợ đang lúi húi nấu ăn, anh nhanh tay dọn chén bát. Mỗi người một việc, bữa cơm gia đình thêm rôm rả bởi những lời hỏi han chuyện học hành của con, công việc của hai vợ chồng.

Công việc tại xưởng sản xuất hương trầm, thảo dược với hơn 20 nhân công khiến vợ chồng anh Cường luôn bận rộn. Chị Ngô Thị Hải, vợ anh, ngoài việc cùng chồng vận hành xưởng, phát triển kinh tế, còn đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tại tổ dân phố. Để chị có thể vừa làm kinh tế, chăm lo gia đình, vừa tham gia công tác Hội, sự chia sẻ của người chồng có ý nghĩa thiết thực.

“Trong gia đình, khi cả vợ và chồng đều có công việc, trách nhiệm chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm cũng cần được chia sẻ. Vợ chồng cùng gánh vác, tạo điều kiện cho nhau làm việc, nhờ đó giảm bớt áp lực khi phải chu toàn nhiều vai trò”, anh Cường bộc bạch.

Không chỉ trong mỗi gia đình, bình đẳng giới còn được vun đắp qua những hoạt động gần gũi ở cộng đồng. Tại Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 29, phường Thuận Hóa, nội dung bình đẳng giới được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ, từ chuyện phân chia việc nhà, nuôi dạy con đến tôn trọng ý kiến của nhau.

Chị Nguyễn Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 29 cho biết, với những hội viên ít có điều kiện sinh hoạt tập trung, cán bộ chi hội đến tận nhà trò chuyện, nắm bắt tâm tư. Từ hoàn cảnh của từng gia đình, chi hội trao đổi về quyền bình đẳng, phòng, chống bạo lực gia đình, khuyến khích chị em tự tin phát triển bản thân.

Cách tiếp cận gần gũi giúp cán bộ Hội hiểu hơn những vướng mắc đằng sau việc hội viên chưa tham gia sinh hoạt. Những nội dung tưởng chừng khô cứng trở thành câu chuyện cụ thể, dễ chia sẻ. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến lâu dài, việc vận động cần có sự tham gia của nam giới, bởi sự thay đổi trong gia đình đòi hỏi trách nhiệm từ cả vợ và chồng.

Tự chủ kinh tế, khẳng định mình

Với chị Blup Thị Hàng, xã A Lưới 4, sự thay đổi bắt đầu từ khi chị chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn thu cho gia đình. Trước đây, chị chủ yếu làm nông, thu nhập từ mùa vụ cũng bấp bênh. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chị mạnh dạn đầu tư trồng cao su, keo và chăn nuôi. Mô hình kinh tế tổng hợp từng bước phát triển, góp phần cải thiện thu nhập gia đình. Từ chỗ thu nhập bấp bênh, chị Hàng dần chủ động hơn trong việc cùng chồng lo toan kinh tế.

“Có vốn để thực hiện dự định, lại được tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, tôi có thêm cơ hội phát huy năng lực, phát triển kinh tế gia đình. Khi cùng gánh vác kinh tế, tôi cũng tự tin hơn khi bàn bạc những vấn đề chung của gia đình, nhất là việc dạy dỗ con cái và định hướng tương lai cho các con”, chị Hàng bộc bạch.

Từ những nhu cầu như vậy, các cấp Hội LHPN thành phố duy trì hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn, kiến thức và thị trường. Nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý có dư nợ trên 3.400 tỷ đồng, hỗ trợ 51.799 thành viên vay vốn. Cùng với đó, hơn 1.200 phụ nữ khởi nghiệp, nữ chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tập huấn kỹ năng quản trị, chuyển đổi số và bán hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ vẫn còn những trở ngại. Theo Hội LHPN thành phố, kỹ năng công nghệ của một bộ phận cán bộ Hội, hội viên ở nông thôn, vùng xa còn hạn chế. Internet tại một số địa phương chưa ổn định, trang thiết bị còn thiếu, ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn cũng gây trở ngại cho hoạt động tiếp cận, hỗ trợ hội viên.

Thực tế đó cho thấy, hỗ trợ vốn cần đi cùng hướng dẫn cách sử dụng vốn, kỹ năng quản lý và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tập huấn chuyển đổi số cũng cần phù hợp với trình độ, điều kiện của từng nhóm phụ nữ, để chị em có thể thực hành và ứng dụng vào công việc.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối thị trường và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Các diễn đàn đối thoại, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được chú trọng nhằm lắng nghe tiếng nói của phụ nữ, kịp thời giải quyết khó khăn từ cơ sở. Khi trách nhiệm gia đình được chia sẻ, nguồn lực hỗ trợ đáp ứng đúng nhu cầu, phụ nữ sẽ có thêm điều kiện phát triển, cùng vun đắp gia đình và đóng góp tích cực cho cộng đồng.