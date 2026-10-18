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Đón lộc phá

ClockChủ Nhật, 25/10/2026 14:13

Lộc phá tháng BaThăm Tam Giang - Cầu Hai

Khi những cơn mưa lác đác kéo mùa mát mẻ về, cũng là lúc ngư dân vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai bước vào mùa đánh bắt được mong chờ nhất trong năm. Theo những chiếc ghe len lỏi giữa mênh mông sóng nước, hai tay máy Quang Tám - Đình Hoàng đã ghi lại những khoảnh khắc đón được “lộc phá” của ngư dân, với những món ngon, như: tôm đất, cá nâu, lệt khoai, lệt huyết...

Nếu may mắn, có những đêm, một chuyến ghe có thể mang lại thu nhập 5 - 7 triệu đồng. Nhưng đằng sau khoản thu ấy là cả đêm thức trắng, rã rời với việc thả - thu lưới và cả dầm mình trong nước lạnh. Chia sẻ niềm vui cùng bà con ngư dân, Quang Tám tâm sự: Hơn cả một mùa đánh bắt bội thu, chúng tôi mong chờ nhiều năm sau nữa, Tam Giang - Cầu Hai vẫn dồi dào sản vật và những phiên chợ cá tôm ven phá vẫn rộn ràng mỗi sớm mai.

Bình minh trên Tam Giang 
Đò ghe ngư dân cập bến chợ Tân An lúc sáng sớm. 
 Đổ rớ giàn ở cửa Thuận An.
Phân loại lộc phá 
Một cặp vợ chồng ở Thuận An phân loại đặc sản Tam Giang. 
Đặc sản Tam Giang - Cầu Hai 
Đặc sản ra chợ 
 Quả ngọt sau những nhọc nhằn.

 Từ khóa: ngư dânđầm pháTam GiangCầu Hai
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