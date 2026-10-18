Đón lộc phá
Chủ Nhật, 25/10/2026 14:13 (GMT+7)
Khi những cơn mưa lác đác kéo mùa mát mẻ về, cũng là lúc ngư dân vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai bước vào mùa đánh bắt được mong chờ nhất trong năm. Theo những chiếc ghe len lỏi giữa mênh mông sóng nước, hai tay máy Quang Tám - Đình Hoàng đã ghi lại những khoảnh khắc đón được “lộc phá” của ngư dân, với những món ngon, như: tôm đất, cá nâu, lệt khoai, lệt huyết...
Nếu may mắn, có những đêm, một chuyến ghe có thể mang lại thu nhập 5 - 7 triệu đồng. Nhưng đằng sau khoản thu ấy là cả đêm thức trắng, rã rời với việc thả - thu lưới và cả dầm mình trong nước lạnh. Chia sẻ niềm vui cùng bà con ngư dân, Quang Tám tâm sự: Hơn cả một mùa đánh bắt bội thu, chúng tôi mong chờ nhiều năm sau nữa, Tam Giang - Cầu Hai vẫn dồi dào sản vật và những phiên chợ cá tôm ven phá vẫn rộn ràng mỗi sớm mai.
|
|Bình minh trên Tam Giang
|
|Đò ghe ngư dân cập bến chợ Tân An lúc sáng sớm.
|
| Đổ rớ giàn ở cửa Thuận An.
|
|Phân loại lộc phá
|
|Một cặp vợ chồng ở Thuận An phân loại đặc sản Tam Giang.
|
|Đặc sản Tam Giang - Cầu Hai
|
|Đặc sản ra chợ
|
| Quả ngọt sau những nhọc nhằn.