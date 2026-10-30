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Phụ nữ Thuận Hóa lan tỏa yêu thương, sáng tạo cùng AI

HNN.VN - Sáng 1/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thuận Hóa tổ chức chương trình trao quà “Mẹ đỡ đầu”, tổng kết, trao giải cuộc thi “Phụ nữ Thuận Hóa - Sáng tạo cùng AI” và tập huấn kỹ năng sáng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội LHPN thành phố, lãnh đạo địa phương, các đơn vị đồng hành cùng cán bộ, hội viên phụ nữ.

“Mẹ đỡ đầu - Một vòng tay yêu thương” năm 2026Hướng dương đón nắng

 Hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, Hội LHPN phường Thuận Hóa đã kết nối các tổ chức, cá nhân trao hỗ trợ cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí 7 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Xuân An Thuận, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết, chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự đồng hành về tinh thần, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm tin và nghị lực. Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của các tổ chức, cá nhân để ngày càng có nhiều trẻ em được chăm sóc, hỗ trợ và tiếp thêm cơ hội phát triển.

Dịp này, Hội LHPN phường tổng kết và trao giải cuộc thi “Phụ nữ Thuận Hóa - Sáng tạo cùng AI”. Cuộc thi được phát động nhằm khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế các sản phẩm truyền thông, quảng bá di sản, văn hóa và hình ảnh địa phương. Ban Tổ chức đã trao 10 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Thông qua cuộc thi, cán bộ, hội viên phụ nữ có cơ hội tiếp cận những công cụ công nghệ mới, phát huy khả năng sáng tạo và đổi mới cách thức truyền tải thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở.

Sau lễ trao giải, Hội LHPN phường tổ chức tập huấn “Sáng tạo video cùng AI”. Các học viên được tiếp cận những công cụ, phương pháp ứng dụng AI trong xây dựng video ngắn, thiết kế nội dung truyền thông, giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo và quảng bá sản phẩm địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Thảo
 Từ khóa:
mẹ đỡ đầuứng dụngcông nghệphụ nữ thuận hóa
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