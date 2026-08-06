Lấy sự sẻ chia làm cầu nối

Hội Phụ nữ Công an thành phố nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi tại xã A Lưới 1.

Đồng hành

Những ngày cuối tháng 7, hành trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Cụm thi đua số 2, gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các phường Thủy Xuân, Phú Xuân, Hóa Châu, Hương Trà, Kim Trà, Dương Nỗ, Hương An đến xã A Lưới 5 mang theo những phần quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Hai hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo được trao hỗ trợ sinh kế là giống vật nuôi.

Với những phụ nữ vùng biên, những con giống được trao đúng lúc có thể trở thành điểm khởi đầu cho một sinh kế mới. Từ chăm sóc vật nuôi, tận dụng lao động và điều kiện sẵn có của gia đình, các chị có thêm cơ hội tăng gia sản xuất, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Nhận lợn giống, chị Hồ Thị Vân, ở thôn Hạ 2, xã A Lưới 5, vui mừng bởi sự hỗ trợ thiết thực này giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Với chị Trần Thị Canh, ở thôn Hương Nguyên, sự đồng hành của các cấp hội cũng là nguồn động viên để chị mạnh dạn hơn trên hành trình thoát nghèo.

Không dừng ở việc trao tặng, điều mà các chương trình hướng tới là khơi dậy nội lực của phụ nữ. Bởi với những gia đình còn khó khăn, một món quà có thể giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng một mô hình sinh kế phù hợp lại có thể tạo ra giá trị lâu dài.

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân cho biết: Hoạt động đồng hành với phụ nữ vùng biên được các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 quan tâm, không chỉ ở việc hỗ trợ vật chất mà còn hướng đến sự gắn kết, chia sẻ và động viên phụ nữ vươn lên.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trở thành một trong những hoạt động giàu ý nghĩa của các cấp Hội LHPN thành phố. Nguồn lực huy động cho chương trình đạt gần 2,4 tỷ đồng. Nhiều hoạt động đã được triển khai như trao quà, học bổng, mái ấm, xe đạp, sổ tiết kiệm và các mô hình sinh kế cho phụ nữ, trẻ em vùng khó khăn.

Các chương trình hướng về vùng biên ngày càng chú trọng đến việc tạo sinh kế bền vững. Đây cũng là một trong những định hướng được Hội LHPN thành phố xác định trong công tác giảm nghèo, ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ ở vùng khó khăn.

Kết nối và sẻ chia

Nếu những mô hình sinh kế là “cần câu” giúp phụ nữ vùng biên tự lực vươn lên thì chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang đến cho những em nhỏ mồ côi một điểm tựa khác, điểm tựa của tình thương.

Vừa qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố Huế phối hợp với Dự án “Vầng trăng cho em” đã nhận đỡ đầu và trao kinh phí hỗ trợ (500.000 đồng/tháng/em) cho 4 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Khe Tre và xã A Lưới 1. Không chỉ nhận đỡ đầu, trao hỗ trợ về vật chất, Hội Phụ nữ Công an thành phố còn dành cho các em những lời dặn dò, khích lệ để các em tiếp tục cố gắng học tập, vượt qua hoàn cảnh.

Tinh thần đồng hành với phụ nữ, trẻ em vùng biên không chỉ được thể hiện qua những chương trình chuyên biệt mà còn lan tỏa từ nhiều hoạt động thiện nguyện của các cấp hội.

Hội LHPN phường Vỹ Dạ cũng đã phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện, trao 315 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Lộc. Mỗi suất gồm 10kg gạo, một thùng mì tôm, một bộ áo quần mới và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà gần 225 triệu đồng.

Những bao gạo, thùng mì, bộ áo quần mới hay khoản tiền hỗ trợ tuy giản dị nhưng đúng lúc đã giúp những gia đình khó khăn có thêm một khoản để trang trải cuộc sống. Quan trọng hơn, đó còn là thông điệp về sự sẻ chia từ cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” luôn được các cấp hội hưởng ứng, tích cực kết nối nguồn lực, hướng hoạt động hội về những địa bàn còn khó khăn. Hội LHPN thành phố và các cấp hội đã hỗ trợ phụ nữ vùng biên theo hướng thiết thực, lâu dài, vừa chăm lo đời sống trước mắt, vừa tạo điều kiện để phụ nữ có sinh kế, nâng cao quyền năng kinh tế và tự tin vươn lên.