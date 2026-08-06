  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 17/08/2026 13:56

Lấy sự sẻ chia làm cầu nối

HNN - Từ những hội viên phụ nữ đến cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức và những tấm lòng thiện nguyện, mạng lưới yêu thương đang được nối dài. Để ở nơi biên cương, miền núi, phụ nữ có thêm điểm tựa phát triển kinh tế, trẻ em có thêm cơ hội học tập và mỗi gia đình khó khăn có thêm niềm tin vào ngày mai.

65 năm sau thảm họa da cam: Sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sauHoa khai trương và hoa viếng đám tang: Đồng hành cùng những dấu mốc quan trọng Điểm tựa của những phụ nữ yếu thế

Hội Phụ nữ Công an thành phố nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi tại xã A Lưới 1. 

Đồng hành

Những ngày cuối tháng 7, hành trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Cụm thi đua số 2, gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các phường Thủy Xuân, Phú Xuân, Hóa Châu, Hương Trà, Kim Trà, Dương Nỗ, Hương An đến xã A Lưới 5 mang theo những phần quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Hai hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo được trao hỗ trợ sinh kế là giống vật nuôi.

Với những phụ nữ vùng biên, những con giống được trao đúng lúc có thể trở thành điểm khởi đầu cho một sinh kế mới. Từ chăm sóc vật nuôi, tận dụng lao động và điều kiện sẵn có của gia đình, các chị có thêm cơ hội tăng gia sản xuất, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Nhận lợn giống, chị Hồ Thị Vân, ở thôn Hạ 2, xã A Lưới 5, vui mừng bởi sự hỗ trợ thiết thực này giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Với chị Trần Thị Canh, ở thôn Hương Nguyên, sự đồng hành của các cấp hội cũng là nguồn động viên để chị mạnh dạn hơn trên hành trình thoát nghèo.

Không dừng ở việc trao tặng, điều mà các chương trình hướng tới là khơi dậy nội lực của phụ nữ. Bởi với những gia đình còn khó khăn, một món quà có thể giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng một mô hình sinh kế phù hợp lại có thể tạo ra giá trị lâu dài.

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân cho biết: Hoạt động đồng hành với phụ nữ vùng biên được các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 quan tâm, không chỉ ở việc hỗ trợ vật chất mà còn hướng đến sự gắn kết, chia sẻ và động viên phụ nữ vươn lên.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trở thành một trong những hoạt động giàu ý nghĩa của các cấp Hội LHPN thành phố. Nguồn lực huy động cho chương trình đạt gần 2,4 tỷ đồng. Nhiều hoạt động đã được triển khai như trao quà, học bổng, mái ấm, xe đạp, sổ tiết kiệm và các mô hình sinh kế cho phụ nữ, trẻ em vùng khó khăn.

Các chương trình hướng về vùng biên ngày càng chú trọng đến việc tạo sinh kế bền vững. Đây cũng là một trong những định hướng được Hội LHPN thành phố xác định trong công tác giảm nghèo, ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ ở vùng khó khăn.

Kết nối và sẻ chia

Nếu những mô hình sinh kế là “cần câu” giúp phụ nữ vùng biên tự lực vươn lên thì chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang đến cho những em nhỏ mồ côi một điểm tựa khác, điểm tựa của tình thương.

Vừa qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố Huế phối hợp với Dự án “Vầng trăng cho em” đã nhận đỡ đầu và trao kinh phí hỗ trợ (500.000 đồng/tháng/em) cho 4 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Khe Tre và xã A Lưới 1. Không chỉ nhận đỡ đầu, trao hỗ trợ về vật chất, Hội Phụ nữ Công an thành phố còn dành cho các em những lời dặn dò, khích lệ để các em tiếp tục cố gắng học tập, vượt qua hoàn cảnh.

Tinh thần đồng hành với phụ nữ, trẻ em vùng biên không chỉ được thể hiện qua những chương trình chuyên biệt mà còn lan tỏa từ nhiều hoạt động thiện nguyện của các cấp hội.

Hội LHPN phường Vỹ Dạ cũng đã phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện, trao 315 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Lộc. Mỗi suất gồm 10kg gạo, một thùng mì tôm, một bộ áo quần mới và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà gần 225 triệu đồng.

Những bao gạo, thùng mì, bộ áo quần mới hay khoản tiền hỗ trợ tuy giản dị nhưng đúng lúc đã giúp những gia đình khó khăn có thêm một khoản để trang trải cuộc sống. Quan trọng hơn, đó còn là thông điệp về sự sẻ chia từ cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” luôn được các cấp hội hưởng ứng, tích cực kết nối nguồn lực, hướng hoạt động hội về những địa bàn còn khó khăn. Hội LHPN thành phố và các cấp hội đã hỗ trợ phụ nữ vùng biên theo hướng thiết thực, lâu dài, vừa chăm lo đời sống trước mắt, vừa tạo điều kiện để phụ nữ có sinh kế, nâng cao quyền năng kinh tế và tự tin vươn lên.

Thảo Vy
 Từ khóa:
sẻ chiacầu nốigiúp đỡ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

65 năm sau thảm họa da cam: Sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau

Sáng 6/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026). Chương trình là dịp tưởng nhớ những mất mát, đau thương do chất độc hóa học gây ra, đồng thời thể hiện sự đồng hành của các cấp Hội trong việc chăm lo và hỗ trợ nạn nhân da cam.

65 năm sau thảm họa da cam Sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau
Cầu nối giữa ASEAN và các đối tác ở Thái Bình Dương

Việt Nam vừa là thành viên tích cực, chủ động đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm với ASEAN, vừa là bạn bè lâu năm và đối tác tin cậy của Australia và New Zealand. Đây là lợi thế để Việt Nam phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa hai quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương với ASEAN, hướng đến mục tiêu vun đắp hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng cho toàn khu vực.

Cầu nối giữa ASEAN và các đối tác ở Thái Bình Dương
Lan tỏa lối sống xanh và tinh thần sẻ chia

Ngày 27/6, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với UBND phường Thuận Hóa tổ chức chương trình “Ngày hội trao đổi năm 2026” thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, phụ huynh và người dân trên địa bàn tham gia.

Lan tỏa lối sống xanh và tinh thần sẻ chia
Cầu nối đưa nguồn lực đến với hội viên

Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), các cấp Hội Nông dân (HND) thành phố Huế đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cầu nối đưa nguồn lực đến với hội viên
Đồng hành, sẻ chia cùng người lao động

Từ mái nhà mới cho công nhân khó khăn, bữa cơm ấm áp giữa ca làm đến các chương trình phúc lợi dành cho con em đoàn viên…, Tháng Công nhân đang trở thành điểm nhấn, khẳng định rõ vai trò chăm lo, đồng hành của tổ chức công đoàn.

Đồng hành, sẻ chia cùng người lao động

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top