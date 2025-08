Phong Thái: Tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Những kiến nghị tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở Phong Thái

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Phong Thái triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí; tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân…

Các đại biểu trao đổi, đề đạt đóng góp ý kiến tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ hành chính ở phường; kiến nghị giải quyết những vấn đề còn tồn tại trước đây ở các phường cũ sau khi sáp nhập phường mới Phong Thái; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp; việc cấp sổ đỏ cho người dân khi tham gia hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn; rà soát, kiểm tra hệ thống camera an ninh để đảm bảo an ninh trật tự; công khai đường dây nóng của lực lượng công an để người dân phản ánh các sự việc…

Ông Lê Việt Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết: Việc sáp nhập và thành lập chính quyền mới không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức, mà còn là cơ hội để đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Cấp ủy, chính quyền người dân địa phương cần đoàn kết, đồng lòng xây dựng một chính quyền phục vụ - gần dân, hiểu dân, vì dân; trước hết các tổ trưởng tổ dân phố (TDP) là cánh tay nối dài của chính quyền phường đến người dân. Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Phong Thái triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nội dung công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nên các tổ trưởng TDP cần đồng tâm hiệp lực, phối hợp chặt chẽ với UBND phường trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có hiệu quả của phường...