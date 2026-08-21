Để thanh, thiếu niên không lầm lỡ - Bài 1: Bước chân chệch hướng

Công an TP. Huế khởi tố 3 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép tại khu vực ngã ba đường tránh hầm Phước Tượng (xã Phú Lộc).

Một lời rủ rê trên mạng, một cuộc tụ tập tưởng như vô hại, nhưng khi hung khí xuất hiện, mâu thuẫn phát sinh, ranh giới giữa cuộc chơi và hành vi vi phạm pháp luật trở nên mong manh.

Những cuộc chơi vượt giới hạn

Khoảng 1 giờ ngày 17/8, Hồ Ngọc Nhật Q. nhắn tin cho Bùi Nguyễn Gia K. về việc chạy xe lạng lách trên đường phố. Sau đó, Q. liên hệ với Trần Anh T. cùng tham gia. T. tiếp tục gọi thêm Cao Vương H. và Trần Quốc L. Từ một lời rủ rê, nhóm thanh, thiếu niên cùng trú tại TP. Huế này nhanh chóng mở rộng thành viên. Các đối tượng điều khiển xe đến khu vực chân cầu Tuần lấy 2 cây dao tự chế, tập trung tại khu vực đồi Vọng Cảnh và tiếp tục gọi thêm người tham gia.

Nhóm điều khiển nhiều xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường như Ngự Bình, Điện Biên Phủ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, An Dương Vương, Âu Cơ và khu vực siêu thị AEON Mall. Sau đó, các đối tượng nhập thành đoàn khoảng 7 xe mô tô với khoảng 15 người, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao, gây náo loạn trên đường phố.

Khi đến đường Hùng Vương, trước chợ An Cựu, nhóm này bị một nhóm thanh niên khác khiêu khích. Các đối tượng quay xe đuổi theo. Do chạy với tốc độ cao, lạng lách và không làm chủ tốc độ, xe do Hồ Ngọc Nhật Q. điều khiển đâm vào cột biển báo tại dải phân cách, tự ngã.

Vụ việc sau đó được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và công an các địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ. Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố Trần Anh T., Hồ Ngọc Nhật Q., Nguyễn Trung D. và Bùi Nguyễn Gia K. về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Điều đáng nói, những người tham gia đều còn rất trẻ. Một cuộc tụ tập tưởng như chỉ để “chạy xe cho vui” nhanh chóng biến thành hành vi mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao, truy đuổi và gây mất an ninh, trật tự.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Huế, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng Facebook, Telegram, TikTok để hẹn hò, tụ tập thành từng nhóm. Đồng thời, mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an TP. Huế làm việc với nhóm thanh, thiếu niên liên quan vụ gây rối trật tự công cộng giữa tháng 8 vừa qua.

Vụ việc trên không phải trường hợp cá biệt. Từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2026, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý hơn 1.800 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Các hành vi trải rộng từ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp, trộm cắp tài sản đến ma túy và vi phạm trên không gian mạng.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc có tính chất bạo lực, manh động và hoạt động theo nhóm. Điển hình, vào tháng 7/2025, một nhóm 39 đối tượng điều khiển 20 xe mô tô, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, 32 đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những con số ấy cho thấy ranh giới giữa một cuộc tụ tập, một mâu thuẫn nhất thời với hành vi vi phạm pháp luật đôi khi rất mong manh. Chỉ một lời kích động, một phút bốc đồng hay tâm lý muốn thể hiện bản thân, người trẻ có thể tự đẩy mình vào vòng xoáy của những hành vi nguy hiểm, vi phạm pháp luật.

Ở lĩnh vực vi phạm trật tự, an toàn giao thông, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2026, lực lượng chức năng đã xử lý 5.208 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp không chỉ dừng ở những lỗi thông thường mà còn tụ tập thành đoàn, lạng lách, đánh võng, tháo biển kiểm soát, chạy tốc độ cao, chạy xe bằng một bánh và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Cuối tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Huế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương triển khai phương án chốt chặn, ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép tại khu vực ngã ba đường tránh hầm Phước Tượng (xã Phú Lộc).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 29 phương tiện cùng 40 đối tượng, phần lớn ở độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi. Các lỗi chủ yếu gồm không có giấy phép lái xe, thay đổi kết cấu phương tiện, không gắn biển số, lạng lách, đánh võng, chạy xe bằng một bánh và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, có hai trường hợp có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Một đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lao thẳng vào lực lượng chức năng khiến một cán bộ bị thương nhẹ. Một trường hợp khác điều khiển xe mô tô không đủ điều kiện kỹ thuật, tông vào rào chắn khi tìm cách bỏ chạy.

Theo Trung tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Bên cạnh tuần tra công khai, lực lượng còn tổ chức tuần tra hóa trang để kịp thời phát hiện, xử lý thanh, thiếu niên có biểu hiện càn quấy.

Tuổi trẻ và những cám dỗ

Nếu vi phạm giao thông, tụ tập, gây rối là những biểu hiện dễ nhận thấy trên đường phố thì ma túy lại là một tác nhân âm thầm nhưng nguy hiểm, có khả năng đẩy người trẻ sâu hơn vào con đường phạm tội. Phía sau những hành vi ấy không phải lúc nào cũng là một nguyên nhân đơn lẻ. Gia đình, nhà trường, bạn bè, môi trường xã hội và không gian mạng đều có thể tác động đến nhận thức, hành vi của thanh, thiếu niên.

Cần tăng cường công tác giáo dục thanh, thiếu niên nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho rằng, một trong những tác động tiêu cực đáng lo ngại là tình trạng nghiện mạng xã hội đã ảnh hưởng đến tâm lý, thể chất và kết quả học tập của học sinh, thanh, thiếu niên. Đáng chú ý, một bộ phận thanh, thiếu niên có xu hướng “biến thế giới ảo thành thế giới thật”, chạy theo những trào lưu thiếu thực tế. Trong khi đó, nguồn thông tin quá nhiều, thiếu kiểm chứng có thể tác động mạnh đến nhận thức, kéo các em vào những hành vi tiêu cực.

Thực tế cho thấy, nhiều mâu thuẫn rất nhỏ trên không gian mạng có thể được đẩy thành những cuộc đối đầu ngoài đời thực. Từ một lời xúc phạm, một bình luận hay lời thách thức, các em có thể hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực. Hoặc từ một lời rủ rê, một cuộc tụ tập có thể biến thành hành vi gây rối, đua xe, mang theo hung khí và để lại những hậu quả khó lường. Vì thế, mỗi vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật không chỉ là câu chuyện về một hành vi sai trái, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác quản lý, giáo dục và định hướng.

Phía sau mỗi hành vi vi phạm là một người trẻ đang ở tuổi trưởng thành, một gia đình và một tương lai có thể bị đánh đổi. Nhìn thẳng vào những “khoảng tối” của tuổi trẻ cũng chính là để nhận diện những “khoảng trống” trong quản lý, giáo dục và đồng hành - những khoảng trống cần được lấp đầy trước khi quá muộn.

(Còn nữa)