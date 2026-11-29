Công an TP. Huế làm việc với bà N.T.C.L. về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 31/10/2026, chủ một cơ sở Spa X trên địa bàn TP. Huế phát hiện tài khoản Facebook đăng tải bài viết trong các hội, nhóm “Hội Spa Huế”, “Sinh viên Đại học Huế” với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, hình ảnh cá nhân và cơ sở kinh doanh. Sau đó, chủ cơ sở đã gửi đơn trình báo đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản đăng tải các nội dung trên là bà N.T.C.L. Theo trình bày của bà L., ngày 27/10/2026, bà đến cơ sở Spa X để lấy nhân mụn và mua sản phẩm trị mụn. Sau khi sử dụng, da xuất hiện tình trạng ngứa, đỏ nên bà đi khám bác sĩ da liễu. Do hai bên không thống nhất được phương án bồi thường, bà L. bức xúc đăng bài “bóc phốt” kèm hình ảnh trang Facebook cá nhân của chủ cơ sở spa và tin nhắn trao đổi giữa hai bên. Mặc dù sau đó đã gỡ bài viết, bà L. tiếp tục đăng tải một bài viết khác có nội dung đe dọa chủ cơ sở.

Làm việc với cơ quan công an, bà L. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà L. về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế khuyến cáo, khi quyền lợi chính đáng bị xâm phạm, người dân nên phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền như UBND cấp xã, cơ quan công an, Hội Bảo vệ người tiêu dùng hoặc ứng dụng Hue-S để được giải quyết theo quy định; không tự ý đăng tải thông tin mang tính xúc phạm, bôi nhọ người khác trên mạng xã hội. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần tư vấn trung thực về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thiện chí tiếp nhận, giải quyết phản ánh của khách hàng. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.