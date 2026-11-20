Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường cũng làm rõ thêm một số vấn đề báo chí đặt ra.

Tại buổi họp báo, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cho biết, hai vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua gồm vụ đưa, nhận hối lộ liên quan đến cung cấp thực phẩm tại một số trường học và vụ án liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên, môi giới mại dâm.

Đối với vụ án đưa, nhận hối lộ, thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 14/8/2026 và Công điện số 64 ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Công an TP. Huế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, tổng rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú, tập trung làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Minh Châu (trụ sở tại tổ dân phố Triều Thủy, phường Mỹ Thượng) và Huỳnh Thị Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan (trụ sở tại tổ dân phố Nam Thượng, phường Mỹ Thượng).

Hai bị can còn lại bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng, nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Trường Tiểu học Quảng Thành. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với vụ án liên quan đến các hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đại tá Hồ Xuân Phương khẳng định, đây là hai vụ án độc lập, khác nhau về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng việc thông tin về hai vụ án được công khai gần nhau, một số cá nhân đã cố tình gán ghép, phát tán, bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức.

Trước tình trạng này, Công an TP. Huế đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, với tổng số tiền 126,25 triệu đồng; đồng thời phối hợp công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ, xử lý thêm 6 trường hợp liên quan.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế thông tin về hai vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua.

Giải ngân đầu tư công còn thấp

Cũng tại buổi họp báo, UBND TP. Huế thông tin tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2026. Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Du lịch đón 7,28 triệu lượt khách, doanh thu đạt 18.470 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,63 tỷ USD. Thu ngân sách ước đạt 15.250 tỷ đồng, tăng 18,2%. Thành phố cấp mới 48 dự án với tổng vốn đăng ký 25.434 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 62,4% kế hoạch. Trong tháng 12, thành phố tập trung hoàn thành dự toán thu ngân sách 16.000 tỷ đồng trước ngày 15/12 và phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 31/1/2027.

Về định hướng tuyên truyền tháng 11/2026, đồng chí Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, các cơ quan báo chí tập trung thông tin kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; diễn biến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và những chủ trương, quyết sách quan trọng của Trung ương.

Cùng với đó, phản ánh quyết tâm của Chính phủ và TP. Huế trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tuyên truyền các nghị quyết về phát triển văn hóa, du lịch, xây dựng Đảng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các nội dung cần chú trọng khác là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lừa đảo, buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; chính sách an sinh xã hội và công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tập trung phản ánh các hoạt động kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn; kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại buổi họp báo, phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề được dư luận quan tâm như tình trạng chậm chi trả tiền lương trong lĩnh vực y tế; tiến độ các dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ; những khó khăn liên quan đến chợ Mai (phường Tân Mỹ), tuyến đường 74 và giải pháp của ngành giáo dục nhằm khắc phục bất cập trong khẩu phần ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học.

Đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường cũng làm rõ thêm một số vấn đề báo chí đặt ra, ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng chí mong muốn báo chí tiếp tục phản ánh khách quan, kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân.