Siết chặt phòng, chống tội phạm, hướng tới xây dựng đô thị an toàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Năm 2025, công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tội phạm được kiềm chế, kéo giảm sâu; các chỉ tiêu pháp lệnh đạt được rất đáng ghi nhận. Trong đó, tỉ lệ điều tra, kết luận án về trật tự xã hội đạt 88%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao); các vụ án nổi cộm đều được tập trung chỉ đạo điều tra làm rõ. Hoàn thành mục tiêu xây dựng 30% xã, phường không ma túy năm 2025.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, tạo tiềm lực to lớn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, đã tạo sức bật cho địa phương ngay từ những ngày đầu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trong bối cảnh sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước của địa phương diễn ra trong năm.

Trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo 138 thành phố đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương cùng sự chung sức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn thành phố.

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm “bản lề” triển khai Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Trong bối cảnh đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục được đặt ra với yêu cầu cao hơn, gắn với mục tiêu xây dựng TP. Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, du lịch đặc sắc.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo 138; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; lấy người dân làm trung tâm trong công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, chú trọng giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”. Ban Chỉ đạo 138 các cấp cũng cần phải rà soát những cơ chế, chính sách, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác; đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là đối với các nhóm có nguy cơ vi phạm. Ngoài ra, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Với công tác điều tra, xử lý tội phạm, lực lượng chức năng cần chủ động nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm trọng điểm như tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm “đường phố”, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người cũng như các hành vi buôn lậu, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Thành phố cũng đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt Đề án xây dựng 100% xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tránh tình trạng trông chờ, giao khoán cho lực lượng công an. Trong đó, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi ngành, địa phương.

Dịp này, 141 tập thể và cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, Bộ Công an tặng bằng khen cho 3 tập thể; UBND TP. Huế tặng bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân; Công an thành phố trao giấy khen cho 30 tập thể và 58 cá nhân.