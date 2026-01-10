  • Huế ngày nay Online
Kéo giảm tai nạn giao thông theo hướng bền vững

HNN - Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, năm 2025 cả nước ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kéo giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình TTATGT vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cần phải có các giải pháp đồng bộ, căn cơ và bền vững hơn trong thời gian tới.

Kéo giảm tai nạn giao thông - “cuộc chiến” liên tục, thường xuyênXử lý “điểm đen”, kéo giảm tai nạn giao thông

 CSGT Công an TP. Huế kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe ô tô

Tai nạn giảm sâu nhưng chưa bền vững

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, năm 2025, công tác quản lý TTATGT từng bước chuyển từ chỉ đạo hành chính sang quản lý hiệu quả các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn. Dù vậy, trên phạm vi toàn quốc vẫn xảy ra 18.601 vụ TNGT, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người; trong đó, có 27 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, khiến 96 người chết và 74 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2024, TNGT giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí. Có 25/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết do TNGT, có 4 địa phương giảm trên 20%. Mặc dù vậy, vẫn còn 6 địa phương có số người chết tăng từ 10% đến 17%, riêng tỉnh Cà Mau tăng tới 42%, cho thấy kết quả bảo đảm TTATGT giữa các vùng, miền còn thiếu đồng đều.

Đáng chú ý, các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải. Tai nạn liên quan đến mô tô, xe gắn máy tiếp tục chiếm tỷ lệ cao. Tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện vẫn còn phổ biến ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, một số hành vi nguy hiểm như lật xe, rơi hàng hóa, tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ vẫn xảy ra. Vi phạm TTATGT trong lứa tuổi học sinh còn ở mức đáng lo ngại...

Tại TP. Huế, công tác bảo đảm TTATGT tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, toàn thành phố xảy ra 218 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 142 người. So với năm 2024, giảm 63 vụ, giảm 12 người chết và giảm 63 người bị thương, giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí. Riêng TNGT đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người và bị thương 1 người; tai nạn đường thủy nội địa không xảy ra. Với kết quả này, TP. Huế xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố về số người tử vong do TNGT.

Những con số trên cho thấy sự nỗ lực lớn của thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT. Tuy nhiên, theo UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh, với đặc thù là đô thị di sản, lượng phương tiện gia tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông còn hạn chế ở một số khu vực khiến áp lực bảo đảm ATGT trong thời gian tới vẫn rất lớn.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Năm 2026, TP. Huế đặt mục tiêu phấn đấu kéo giảm số người chết do TNGT xuống dưới 100 người. Để đạt được mục tiêu này, thành phố tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm.

Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 mới đây, các đơn vị, ban, ngành thuộc Ban ATGT TP. Huế thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, nhất là trong trường học, cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện với môi trường được xác định là giải pháp lâu dài, có tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông.

Các chiến dịch tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường sẽ được triển khai thường xuyên, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Cùng với đó, thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá tải, quá khổ. Quan điểm xuyên suốt là không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ; gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng vi phạm phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Một giải pháp quan trọng khác là tập trung đầu tư, duy tu, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với bảo đảm an toàn giao thông. TP. Huế tiếp tục xử lý dứt điểm các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT; tổ chức lại giao thông hợp lý tại các nút giao thông phức tạp. Đồng thời, kiên quyết giải tỏa các điểm vi phạm hành lang ATGT đường sắt, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu; đôn đốc triển khai các dự án hầm chui, đường gom đã được phê duyệt. Việc khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm “nguội” và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi hơn cũng được chú trọng.

Bài, ảnh: TÂM ANH
